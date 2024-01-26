Мокрый снег, дождь и гололед: прогноз погоды в Украине на 27 января

26 января 2024, 14:57
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Источник:

Укргидрометцентр

Погода в Украине в субботу, 27 января, облачно с прояснениями. В большинстве областей Украины сообщили об гололеде на дорогах.

В эту субботу ветер будет преимущественно северо-западное направление со скоростью 7– 12 метров в секунду. В западных областях иногда будут наблюдаться порывы 15 – 20 метров в секунду.

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Какая погода в регионах Украины

Во всех областях возможен небольшой мокрый снег. В частности, местами возможно налипание мокрого снега.

На Юге его следует ожидать с дождем. В то же время, на Западе синоптики прогнозируют умеренный и мокрый снег. На дорогах, кроме южной части, местами будет наблюдаться гололедица. В Карпатах тоже будет снег.

В течение суток почти по всей территории Украины ожидается от -3…+2. В Карпатах ночью будет -8…-13, а днем –4..-9. На юге и Закарпатье дневная температура составит +1…+6. В то же время в западных областях прогнозируют 0...-5.

На высокогорье Ивано-Франковской и восточной части Закарпатской областей сообщили о значительной снеголавинной опасности. Причиной являются снегопады и метели. Возможно схождение лавин при низких дополнительных нагрузках, отдельных природных средних и больших лавин.

В частности, умеренная снеголавинная опасность ожидается на высокогорье западной и центральной части Закарпатской области.

Какими будут погодные условия в Киевской области

В Киевской области облачно с прояснениями. Синоптики сообщают о мокром снеге и местами гололедицу на дорогах. Ветер в столице будет иметь северо-западное направление с порывами 7 – 2 метра в секунду.

Температура в течение суток в Киевской области составит около 0 градусов.

Дневная температура в областных центрах

  • Киев– -1…+1
  • Ужгород– +3…+5
  • Львов– -1…+1
  • Ивано-Франковск– -1…+1
  • Тернополь– -1…+1
  • Черновцы– -1…+1
  • Хмельницкий– -1…+1
  • Луцк– -1…+1
  • Ровно– -1…+1
  • Житомир– -1…+1
  • Винница– -1…+1
  • Одесса– +3…+5
  • Николаев– +3…+5
  • Херсон– +3…+5
  • Симферополь– +3…+5
  • Кропивницкий– -1…+3
  • Черкассы– -1…+1
  • Чернигов– -1…+1
  • Сумы– -1…+1
  • Полтава– -1…+1
  • Днепр– +3…+5
  • Запорожье– +2…+4
  • Донецк– 0…+2
  • Луганск– 0…+2
  • Харьков– -1…+1

Погода в Украине 27 января / Карта Укргидрометцентра

Автор: Маргарита Волошина