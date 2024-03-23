Какая будет погода в последнюю неделю марта: ударят ли еще сильные морозы весной

На следующей неделе ожидается изменение синоптической ситуации. Украину снова накроют осадки. Кроме того, возможно похолодание.

И ударят ли еще сильные морозы, накануне в интервью 24 Каналу рассказала синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха.

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Синоптик рассказала, что в начале следующей недели в Украине еще могут быть осадки. Однако, преимущественно дождь. Разве что на высокогорье Карпат возможен мокрый снег. Впрочем, заливов холода, которые бы побудили к снегу в нашем государстве, синоптики уже не ожидают.

"Где-то 25 числа произойдет определенное изменение синоптической ситуации. И на этой неделе интенсивность осадков постепенно будет спадать, а выходные в Украине будут довольно спокойные и весенние", – отметила спикер.

Интересно, что хотя сейчас есть тенденция к потеплению, однако, нельзя говорить, что со следующей недели температура уже будет выше.

Если в понедельник изменится синоптическая ситуация, то может быть больше облаков и, соответственно, осадков. Поэтому, возможно, в дневные часы даже несколько меньше будет прогреваться воздух. Но надеемся, что уже таких заливов холода не будет, по крайней мере в ближайшей синоптической перспективе. Ну и, конечно, в соответствии с климатическими условиями,

– сказала Наталья Птуха.

Добавила, что уже третья декада марта, поэтому, если и будут какие-то морозы или сильные заливы холода, – это уже немного аномально. Больших минусов уже не должно быть. И по прогнозам, они пока не ожидаются.