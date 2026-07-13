Об этом сообщили в ГСЧС.

Где в Украине ухудшится погода?

Синоптики предупредили об ухудшении погоды в Украине. До конца 13 июля грозы ожидаются в большинстве областей страны, в частности в Киеве и Киевской области.

Непогода обойдет стороной лишь Харьковскую, Донецкую, Луганскую, Днепропетровскую, Запорожскую, Херсонскую области и временно оккупированный Крым.

В Укргидрометцентре сообщили, что ночью 14 июля грозы пройдут в западных, части центральных, северных и южных областях. Уже днем они охватят почти всю территорию страны.

Из-за ухудшения погодных условий в Украине объявлен 1-й уровень опасности. Спасатели подчеркнули, что погодные условия могут затруднить работу отдельных служб, движение транспорта и пребывание людей на улице.

Во время непогоды специалисты советуют не укрываться под деревьями, держаться как можно дальше от рекламных щитов и линий электропередач, а также быть особенно осторожными на улице.

Что еще известно о погоде в Украине?

В течение недели в Украине сохранится дождливая погода с грозами. На погодные условия будут влиять область низкого давления и нестабильные воздушные массы.

Во вторник, 14 июля, ночью кратковременные дожди с грозами пройдут в западных областях. Днем они будут на большей части страны, кроме крайнего севера и востока.

Местами синоптики прогнозируют град и шквалы со скоростью 15–20 метров в секунду. Ночью ожидается +12…+18 градусов, а днем будет несколько теплее – в пределах +23…+28 градусов. В то же время в Закарпатье ожидается до +30 градусов.