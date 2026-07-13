Про це повідомили у ДСНС.

Де в Україні погіршиться погода?

Синоптики попередили про погіршення погоди в Україні. До кінця 13 липня грози очікуються у більшості областей країни, зокрема в Києві та області.

Негода омине лише Харківську, Донецьку, Луганську, Дніпропетровську, Запорізьку, Херсонську області та тимчасово окупований Крим.

В Укргідрометцентрі повідомили, що уночі 14 липня грози пройдуть у західних, частині центральних, північних та південних областей. Уже вдень вони поширяться майже на всю територію країни.

Через погіршення погодних умов в Україні оголосили 1 рівень небезпечності. Рятувальники наголосили, що погодні умови можуть ускладнити роботу окремих служб, рух транспорту та перебування людей на вулиці.

Під час негоди фахівці радять не ховатися під деревами, триматися якомога далі від рекламних щитів і ліній електропередач, а також бути особливо обережними на вулиці.

Що ще відомо про погоду в Україні?

Протягом тижня в Україні утримається дощова погода з грозами. На погодні умови впливатимуть область низького тиску та нестійкі повітряні маси.

У вівторок, 14 липня, вночі короткочасні дощі з грозами пройдуть у західних областях. Вдень вони будуть на більшій частині країни, окрім крайньої півночі та сходу.

Подекуди синоптики прогнозують град і шквали 15 – 20 метрів за секунду. Уночі прогнозують +12...+18 градусів, а удень буде дещо тепліше – у межах +23...+28 градусів. Водночас на Закарпатті очікується до +30 градусів.