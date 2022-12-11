В Украину врывается африканское тепло: где будет аномальная погода

В Украине в ближайшее время обещают аномальное потепление. Однако оно будет сопровождаться осадками и сильным ветром.

В Украину стремительно врывается африканское тепло. Об этом заявил синоптик Игорь Кибальчич.

Интересно Морозы до -31 и снег: в Киеве на Новый Год будет лютая зима

Как поразит погода в Украине

11 декабря погода в Украине будет аномально теплой и неустойчивой. Кибальчич прогнозирует осадки преимущественно в виде дождей.

Атмосферная циркуляция над Центральной и Южной Европой складывается так, что возникают практически идеальные условия для активизации циклонической деятельности над Балканским полуостровом, Италией и большей частью акватории Средиземного моря.

– рассказал синоптик.

Воздушные потоки с юго-запада будут поставлять теплый и влажный воздух африканского происхождения на территорию Украины. Высокая температура воздуха прогреется на Юге и в Центре нашей страны. Столбики термометров днем покажут +10…+15 градусов.

Читайте также Больше будет напоминать осень, – народный синоптик удивил прогнозом на зиму

В то же время, на юге Одесской области и в Крыму вообще будет +16...+18 градусов. Но при этом ветер обещают штормовой – с порывами до 15 – 20 метров в секунду.

В других областях также будут наблюдаться стойкие плюсовые температуры.

Добавим, что при этом потеплении снег возможен только в западных областях. Например, в Карпатах будут сильные снегопады и гололедица на дорогах.