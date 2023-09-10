Жара еще будет: где в сентябре снова пригреет до +30 градусов

Ночи в Украине уже стали ощутимо прохладнее. Более того, в части областей уже ожидаются первые заморозки. Впрочем, синоптики дают надежду, что тепло еще будет.

Так, в ближайшие дни в части регионов столбики термометров достигнут почти летнего зноя. Кое-где будет +30, передает 24 Канал.

Обратите внимание Первые заморозки ударят уже в скором времени: когда именно и в каких областях

Какая будет погода в ближайшие дни

В Укргидрометцентре спрогнозировали, какая будет погода 10 – 11 сентября. В частности, писали, что ночью ожидается +5...+10 градусов. На побережье морей и в западных областях +11...+16. Днем в большинстве своем 20 – 25 градусов тепла.

На Западе страны +23...+28, на Закарпатье до +30,

– отметили синоптики.

Заметим, что по ориентировочным прогнозам на картах на сайте Укргидрометцентра, теплая погода будет, по меньшей мере, до 13 сентября. В частности, во вторник и среду в большинстве регионов +27, а кое-где +29 градусов.

Впрочем, на Востоке ощутимо прохладнее. В частности, в Луганской области днем только +20...+22 градуса.

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Ориентировочный прогноз погоды на 13 сентября / Скриншот из Укргидрометцентра