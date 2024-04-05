Синоптик сказал, будет ли еще сильное похолодание в апреле

Последние дни марта и начало апреля в Украине были аномально теплыми. Кое-где температура даже достигла +30 градусов. Однако, снова пришло похолодание.

Как долго оно будет, или ждать еще сильного и резкого снижения температуры, со ссылкой на синоптиков, пишет 24 Канал.

Обратите внимание Апрель будет аномально теплым, но есть нюанс: синоптик сказал, чего ждать

Холод еще будет, или уже нет

Накануне Игорь Кибальчич прогнозировал, что заморозки наиболее вероятны в течение 4 – 6 апреля в северных, центральных и местами восточных регионах.

Отмечал, если будет преобладать малооблачная погода, ночью возможно снижение температуры, особенно в низменных местностях, вдоль рек, озер, на территории оврагов. Именно там будет прохладнее. Вероятное снижение до 0 – 3 градусов мороза.

Впрочем, добавил синоптик, холод продлится недолго. Тепло уже совсем скоро вернется в Украину. Ближе к выходным температура снова повысится как днем, так и ночью. Кое-где ожидается +20 градов.

И заморозков и сильных похолоданий уже не будет,

– подчеркнул Кибальчич.

Заметим, ранее синоптик писал, что уже с выходных новая порция субтропического воздуха приведет к повышению дневных и ночных температур по всей Украине.

В субботу ночью 5 – 10 тепла, днем 13 – 18. Впрочем, в западных и южных областях 18 – 23 градуса тепла. В воскресенье, 7 апреля, ночью 6 – 11, днем 18 – 23. На Западе местами 24 – 26 градусов.