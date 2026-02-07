Придет ли быстрое потепление в феврале, и какой будет погода в этом месяце

Погода в феврале 2026 года будет разной, согласно предварительным расчетам. В течение первой половины месяца в некоторых областях скорее всего сохранятся морозы, однако в конце февраля возможен рост температур.

Об этом сообщила заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института ГСЧС и НАН Украины Вера Балабух в интервью для УП.

Будет ли потепление в феврале?

По ее словам, для февраля характерна переменчивая и ветреная погода, ведь в этот период атмосфера постепенно переходит от зимних процессов к летним, что довольно трудно спрогнозировать, поэтому бывают расхождения между расчетами.

Кроме того, чем больше срок – тем больше неопределенность и меньше достоверность. В целом большинство расчетов указывают, что в течение первой половины месяца западные, северные, центральные и восточные области Украины все еще будут находиться под влиянием Арктики,

– объяснила она.

Таким образом, как отметила метеоролог, в вышеупомянутых областях температура воздуха, вероятно, будет ниже климатической нормы, но в южной и юго-восточной частях может превышать норму на 1 – 2 градусов.

Уже после этого, по словам Веры Балабух, влияние Арктики будет ослабевать, из-за чего температура воздуха на территории Украины постепенно будет повышаться. На это, как объясняет эксперт, будет влиять и большая продолжительность дня.

"До конца месяца в южных и юго-западных областях температура воздуха, вероятно, будет оставаться выше нормы, а на остальной территории – в ее пределах. Что касается прихода весны и погоды в этом сезоне – сейчас это спрогнозировать очень трудно", – добавила она.

Как может измениться температура вскоре?