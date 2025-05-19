Зима в Карпатах продолжается: спасатели рассказали о ситуации в горах
- 19 мая в Карпатах сохраняется зимняя погода с облачностью, снегом и минусовой температурой на горе Поп Иван.
- Ухудшение погодных условий в горах создает опасность.
19 мая украинцев не радует погодой. Почти по всей территории страны дожди, грозы и сильный ветер, а в горах продолжается настоящая зима.
В сети показали, какая ситуация на горных вершинах. Об этом сообщается 24 Канал со ссылкой на спасателей Прикарпатья.
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Какая погода в горах
Спасатели Прикарпатья рассказали о ситуации на горе Поп Иван. По состоянию на 10:00 там было облачно, ветер западный 3 метра в секунду, температура воздуха -1.
В ГСЧС также показали, как сейчас выглядит заснеженная вершина.
Гора Поп Иван 19 мая / Фото ГСЧС
Спасатели также сообщили, что по состоянию на 7:45 в урочище Заросляк было облачно и туманно. Шел дождь с мокрым снегом, а ветер – юго-западный 2 – 3 метра в секунду. Столбики термометра показывали +3.
Снег также на Драгобрате и Пилипце. Температура около 0. Ветер незначительный.
Погода на Драгобрате / Скриншот 24 канала
Погода на Пилипце / Скриншот 24 Канала
К слову, в условиях ухудшения погоды в горах, всегда заботьтесь о своей безопасности. К сожалению, в воскресенье, 18 мая, в районе долины Драгобрат погиб киевлянин 1964 года рождения – он сорвался со снежного карниза во время прохождения туристическим маршрутом и погиб.