Спасатели показали заснеженные качели на вершине Карпат: потрясающее фото
Спасатели 5 марта показали сказочное фото заснеженных качелей в Карпатах. Снег и ветер превратили их в невероятную скульптуру.
Фотографию обнародовали на странице Черногорского горного поисково-спасательного поста. Качели расположены на горе Поп Иван Черногорский.
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В Карпатах – мороз
Спасатели отметили, что на 08:00 5 марта на горе Поп Иван Черногорский был облачно. Вершину окутал туман видимостью до 20 метров.
Ветер – западный со скоростью 4 метра в секунду, а температура воздуха составила 10 градусов мороза.
Снег сделал качели по-настоящему сказочными / Фото Черногорского горного поисково-спасательного поста
Следует заметить, что по информации "Снеголавинная ситуация в Украинских Карпатах", умеренная снеголавинная опасность (2 уровень), 5 – 6 марта удерживается:
- на высокогорье Закарпатской, Ивано-Франковской областей,
- в горах Черновицкой области.
В свою очередь, низкая снеголавинная опасность (1 уровень), 5 – 6 марта удерживается в горах Львовской области.
В Карпатах кое-где сохраняется умеренная снеголавинная опасность / Снеголавинная ситуация в Украинских Карпатах
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Когда ждать стойкого потепления
По словам синоптика Игоря Кибальчича, во второй декаде марта возможны кратковременные вторжения холода с северо-востока по ультраполярной траектории и понижение температуры в ночное время ниже 10 градусов мороза, за исключением южных областей и Закарпатья.
Самой теплой в большинстве областей Украины станет третья декада месяца. В частности, на Юге в конце марта дневная температура будет даже превышать 20 градусов тепла. Кибальчич заметил, что с этого момента возобновится устойчивый курс на весну.