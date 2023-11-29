В Карпатах температура упала до 11 градусов мороза: там сильный туман и ветер

На горе Пип Иван Черногорский на границе Ивано-Франковской и Закарпатской областей температура опустилась до 11 градусов. Из-за тумана ухудшилась видимость.

Порывы ветра на одной из самых высоких вершин Украинских Карпат достигают 15 метров в секунду. По состоянию на 9 утра 29 ноября на горе Поп Иван Черногорский облачно.

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В Карпатах на показателях 11 градусов мороза

Как сообщил Черногорский горный поисково-спасательный пост, на горе Поп Иван Черногорский наблюдается туман – видимость до 10 метров.

На горе Пип Иван Черногорский облачно, туман, ветер юго-западный,

– говорится в сообщении.

Пограничники также показали фотографии заснеженных Карпат, а в ГСЧС призывают украинцев не ходить в горы во время непогоды.

Погода в Карпатах 29 ноября 2023 года / Фото ГСЧС

Еще накануне на горе Пип Иван Черногорский также было облачно. Температура достигала 10 градусов мороза, а видимость была до 20 метров. В то же время скорость ветра достигала 14 метров в секунду.



Снежное высокогорье Карпат / Фото ГСЧС

Ухудшение погодных условий в Украине