Пориви вітру на одній з найвищих вершин Українських Карпат сягають до 15 метрів за секунду. Станом на 9 ранку 29 листопада на горі Піп Іван Чорногірський було хмарно.

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У Карпатах на показниках 11 градусів морозу

Як повідомив Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост, на горі Піп Іван Чорногірський спостерігається туман – видимість до 10 метрів.

На горі Піп Іван Чорногірський хмарно, туман, вітер південно-західний,

– мовиться у дописі.

Прикордонники також показали фотографії заслужених Карпат, а у ДСНС закликають українців не ходити в гори під час негоди.

Погода в Карпатах 29 листопада 2023 року / Фото ДСНС

Ще напередодні на горі Піп Іван Чорногірський також було хмарно. Температура сягала 10 градусів морозу, а видимість була до 20 метрів. Водночас швидкість вітру сягала до 14 метрів за секунду.



Засніжене високогір'я Карпат / Фото ДСНС

Погіршення погодних умов в Україні