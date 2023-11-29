Пориви вітру на одній з найвищих вершин Українських Карпат сягають до 15 метрів за секунду. Станом на 9 ранку 29 листопада на горі Піп Іван Чорногірський було хмарно.
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У Карпатах на показниках 11 градусів морозу
Як повідомив Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост, на горі Піп Іван Чорногірський спостерігається туман – видимість до 10 метрів.
На горі Піп Іван Чорногірський хмарно, туман, вітер південно-західний,
– мовиться у дописі.
Прикордонники також показали фотографії заслужених Карпат, а у ДСНС закликають українців не ходити в гори під час негоди.
Погода в Карпатах 29 листопада 2023 року / Фото ДСНС
Ще напередодні на горі Піп Іван Чорногірський також було хмарно. Температура сягала 10 градусів морозу, а видимість була до 20 метрів. Водночас швидкість вітру сягала до 14 метрів за секунду.
Засніжене високогір'я Карпат / Фото ДСНС
Погіршення погодних умов в Україні
- Тривалий час на Півдні були проблеми зі світлом. Все через потужну негоду, яка вирувала у регіоні. Найбільше постраждала Одеська область.
- Прогнозують нову хвилю погіршення погодних умов. Найближчими днями очікуються хуртовина та сильні пориви вітру. Можуть бути проблеми з енергопостачанням.
- На Україну насувається циклон з південного заходу. У ДСНС повідомили, що 29 листопада у другій половині дня пориви вітру можуть сягати до 15 – 20 метрів за секунду.