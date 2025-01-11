Синоптики предупредили об опасных метеорологических явлениях в Киеве и регионе: чего именно ждать

В субботу, 11 января, в Киеве и области ожидаются опасные метеорологические явления. Там объявили І уровень опасности, желтый.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.

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Киевлян предупредили об опасных метеорологических явлениях

Утром 11 января синоптики рассказали, что на территории Киева и области ожидаются опасные метеорологические явления.

11 января на дорогах гололедица,

– предупредили в Укргидрометцентре.

Так в регионе объявили І уровень опасности, желтый.

Кроме этого, там отметили, что погодные условия могут привести к осложнению движения транспорта.

К слову, по прогнозу синоптиков, в субботу в Украине будет облачно с прояснениями. Так, в западных областях будет идти небольшой снег. Там температура воздуха в течение суток будет колебаться от 4 градусов мороза до 1 градуса тепла, в Карпатах – 3 – 8 ниже нуля. Подробности о том, какой будет погода в субботу, 11 января, в Украине, читайте в материале 24 Канала.