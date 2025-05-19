19 мая, 14:39
Киев накроет гроза: когда ожидать непогоду
Основні тези
- В Киеве и области 19 мая ожидается гроза.
- Жителей призывают избегать опасных мест и обращаться в соответствующие службы в случае чрезвычайных ситуаций.
С️иноптики предупреждают об опасных метеорологических явлениях в Киеве и области в понедельник, 19 мая. Объявлен І уровень опасности, желтый.
Все из-за грозы, надвигающейся на регион. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.
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На Киев надвигается гроза
Гроза накроет Киев во второй половине дня и продлится до конца суток.
"В ближайший час с сохранением до конца суток 19 мая гроза", – писали синоптики в 12:37.
Жителей и гостей города во время грозы призывают позаботиться о своей безопасности: избегать пребывания вблизи рекламных щитов, линий электропередачи, больших деревьев, а также не парковать рядом с ними автомобили.
У КГГА рассказали, что:
- при подтоплении проезжей части или тротуаров обращаться в диспетчерскую КК "Киевавтодор" по номеру 0442847419.
- если упало дерево или сломались ветви – в аварийно-диспетчерскую службу КО "Киевзеленстрой" по телефону 0442724018.
- когда падение деревьев или веток угрожает жизни – к спасателям: 101 или 0444303713 (телефон КАРС).
- при травмировании людей – 103.
- при неисправности светофоров или дорожных знаков – 0503873542 (телефон ЦОДР).