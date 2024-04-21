Кроме этого, в столицу придет мощный дождь, а температура снова снизится. В сети уже начали появляться первые последствия ухудшения погодных условий в Киеве.

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Погода в Киеве

Метеорологи предупредили, что утром и до самого конца суток в Киеве будут фиксировать сильные порывы ветра. Его скорость будет достигать 15 – 20 метров в секунду. ГСЧС уже публикуют в сети первые последствия непогоды, которая добавила работы коммунальщикам.

Поступило сообщение о падении дерева на проезжую часть на улице Гусовского, что в Печерском районе. На месте спасатели с помощью бензореза освободили автомобиль от дерева и расчистили проезжую часть дороги. Жертв и пострадавших нет,

– сообщили в ГСЧС.

В Киеве уже начался "деревопад": смотрите фото

Кроме этого, ожидается и значительное снижение температуры. По прогнозам синоптиков, в воскресенье в столице будет облачно, значительный дождь, а температура не будет превышать 7 – 9 градусов тепла.

По состоянию на сейчас уже известно о затоплении по улице Стеценко, что вызвано значительными осадками. В полиции предупредили, что движение транспорта затруднено в обоих направлениях. Они отметили, что эту информацию стоит учитывать при планировании маршрута своей поездки.

Последствия дождя по улице Стеценко в Киеве / фото полиции

Киевская власть поделилась основными рекомендациями, которых следует придерживаться горожанам во время сильного ветра:

все окна домов плотно закрыть, убрать с незастекленных балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу;

на улице держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев;

в случае необходимости укрыться в ближайшем помещении или естественном укрытии;

избегать пребывания вблизи больших деревьев, а также не парковать рядом с ними автотранспорт.

Кроме этого, в КГГА призвали обходить большие деревья во время сильного дождя. Если же ливень застал вас за рулем, то стоит снизить скорость. Это позволит быстрее затормозить при возникновении аварийной ситуации, поможет легче преодолеть лужи и не потерять управление.

Ожидать ли жары в мае

Заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института ГСЧС и НАН Украины Вера Балабух рассказала в целом температура воздуха в мае может быть в пределах нормы, только на 1 – 2 градуса выше. Это средняя за месяц температура, на Западе Украины, в южных и юго-восточных областях.

По ее словам, аномально высокие и аномально низкие температуры пока маловероятны. Вполне вероятно, что температура в мае в некоторых регионах может быть такой, как была в первой половине апреля