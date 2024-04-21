Окрім цього, у столицю завітає потужний дощ, а температура знову знизиться. У мережі вже почали з'являтися перші наслідки погіршення погодних умов у Києві.

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Погода у Києві

Метеорологи попередили, що зранку й до самого кінця доби у Києві фіксуватимуть сильні пориви вітру. Його швидкість сягатиме 15 – 20 метрів за секунду. ДСНС вже публікують у мережі перші наслідки негоди, яка додала роботи комунальникам.

Надійшло повідомлення про падіння дерева на проїжджу частину на вулиці Гусовського, що у Печерському районі. На місці рятувальники за допомогою бензоріза звільнили автомобіль від дерева та розчистили проїжджу ділянку дороги. Жертв та постраждалих немає,

– повідомили у ДСНС.

У Києві вже почався "деревопад": дивіться фото

Окрім цього, очікується й значне зниження температури. За прогнозами синоптиків, у неділю у столиця буде хмарно, значний дощ, а температура не перевищуватиме 7 – 9 градусів тепла.

Станом на зараз вже відомо про затоплення по вулиці Стеценка, що викликане значними опадами. У поліції попередили, що рух транспорту ускладнений в обох напрямках. Вони зазначили, що цю інформацію варто враховувати під час планування маршруту своєї поїздки.

Наслідки дощу по вулиці Стеценка у Києві / фото поліції

Київська влада поділилася основними рекомендаціями, яких слід дотримуватись містянам під час сильного вітру:

усі вікна будинків щільно закрити, прибрати з незасклених балконів і лоджій предмети, які можуть випасти назовні;

надворі триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередачі, дерев;

у разі потреби сховатися в найближчому приміщенні або природному укритті;

уникати перебування поблизу великих дерев, а також не паркувати поруч із ними автотранспорт.

Окрім цього, у КМДА закликали оминати великі дерева під час сильного дощу. Якщо ж злива застала вас за кермом, то варто знизити швидкість. Це дозволить швидше загальмувати при виникненні аварійної ситуації, допоможе легше подолати калюжі і не втратити керування.

Чи очікувати спеки у травні

Завідувачка відділу прикладної метеорології та кліматології Українського гідрометеорологічного інституту ДСНС та НАН України Віра Балабух розповіла загалом температура повітря в травні може бути в межах норми, тільки на 1 – 2 градуси вищою. Це середня за місяць температура, на Заході України, в південних та південно-східних областях.

За її словами, аномально високі й аномально низькі температури наразі малоймовірні. Цілком ймовірно, що температура в травні в деяких регіонах може бути такою, як була в першій половині квітня