Налипание мокрого снега, гололедица и сильный ветер: киевлян предупреждают о непогоде

В Украине снова надвигается непогода, из-за чего граждан просят быть осторожными. В частности, в столице коммунальщики уже работают над тем, чтобы не допустить аварийных ситуаций.

Метеорологи сообщали, что в Украине надвигается циклон. В Киеве и области ожидают мокрый снег и гололедицу.

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Работа уже началась

В Украину 29 ноября надвигается непогода, которая не обойдет стороной и столицу. Метеорологи прогнозируют в Киеве сложные погодные условия.

По прогнозу синоптиков, в Киеве 29 ноября мокрый снег и дождь, гололедица, на дорогах гололедица. Порывы ветра могут достигать 15 – 20 метров в секунду,

– отметили в КГГА.

Коммунальщики уже приступили к работе. В настоящее время дороги и тротуары Киева обрабатывают средствами против гололеда, над расчисткой работают 293 единицы спецтехники УК "Киевавтодор". В местах, где невозможно работать техникой, используют ручную уборку. Задействовано 487 работников в составе 61 бригады.

Кроме того, придомовые территории и зеленые зоны обрабатывают 3335 работников и 52 единицы спецтехники управляющих компаний, а также задействованы "зеленстрои" – 629 работников и 42 единицы техники.

В городской госадминистрации призвали водителей быть внимательными на дороге и пропускать технику коммунальщиков. Чтобы не мешать их работе, тоже просят не парковать авто на обочинах дорог.

В Украину идет циклон

Метеорологи предупредили, что 28 ноября, во второй половине дня, на территорию Украины начался поступать новый циклон с юго-запада. Впоследствии он окунет всю страну.

Предупреждают, что в западных областях возможны вьюги, на дорогах гололедица. Снег выпадет в Закарпатской, Львовской, Волынской, а также Ровенской областях. Обильный мокрый снег и дождь могут быть в Житомирской, Киевской, Черниговской, Винницкой, Черкасской и Полтавской областях, кроме этого – в Сумской и Харьковской.

На Юге и в Кировоградской и Днепропетровской областях предупреждают о значительных дождях.