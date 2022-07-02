Четыре температурных рекорда: июнь в Киеве вошел в десятку самых теплых в истории

Первый месяц лета оказался довольно жарким для Украины. В столице зафиксировали 4 температурных рекорда и уменьшение количества осадков.

Об этом свидетельствуют данные наблюдений Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского. Этот июнь вошел в десятку самых жарких в столице за 142 года наблюдений.

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Температурные рекорды Киева

По данным наблюдений, средняя температура в Киеве в июне составила +21,7 градуса, что на 2,2 градуса выше климатической нормы.

За 142 года наблюдений за погодой в столице июнь 2022 стал 7 самым жарким июнем в Киеве. Только за 1 месяц в столице зафиксировали сразу 4 температурных рекорда.

В частности, самое холодное в Киеве было 22 июня, тогда столбики термометра опустились до +11,8 градуса. А уже 29 июня в столице зафиксировали температурный рекорд – воздух разогрелся до +34,4 градуса.

Также июнь 2022 в столице был несколько скупым на осадки – их выпало почти вдвое меньше нормы, то есть 42 миллиметра или 57% от показателей нормы осадков.

Какой погода в Киеве будет в июле

Июль будет жарким для всей страны. Второй месяц лета принесет столице куда больше осадков, чем предыдущий.

Самым жарким днем, по данным синоптиков, будет 5 июля. Столбики термометра поднимутся до +34 градусов. Однако после этого температура пойдет на убыль. Например, уже через 5 дней, то есть 10 июля. температура воздуха будет составлять +20 градусов.

Синоптики также прогнозируют дожди чуть ли не еженедельно. Поэтому устать от жары киевляне не успеют.

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