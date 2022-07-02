Про це свідчать дані спостережень Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського. Цей червень увійшов у десятку найспекотніших у столиці за 142 роки спостережень.

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Температурні рекорди Києва

За даними спостережень, середня температура в Києві у червня становила +21,7 градуса, що на 2,2 градуса вище кліматичної норми.

За 142 роки спостережень за погодою в столиці червень 2022 року став 7 найспекотнішим червнем у Києві. Лише за 1 місяць у столиці зафіксували одразу 4 температурні рекорди.

Зокрема найхолодніше у Києві було 22 червня, тоді стовпчики термометра опустилися до +11,8 градуса. А вже 29 червня у столиці зафіксували температурний рекорд – повітря розігрілося до +34,4 градуса.

Також червень 2022 у столиці був дещо скупим на опади – їх випало майже удвічі менше норми, тобто 42 міліметри або ж 57% від показників норми опадів.

Якою погода в Києві буде у липні

Липень буде спекотним для всієї країни. Другий місяць літа принесе столиці куди більше опадів, ніж попередній.

Найспекотнішим днем, за даними синоптиків, буде 5 липня. Стовпчики термометра піднімуться до +34 градусів. Однак після цього температура піде на спад. Наприклад уже через 5 днів, тобто 10 липня. температура повітря становитиме +20 градусів.

Синоптики також прогнозують дощі ледь не щотижня. Тому втомитися від спеки кияни не встигнуть.

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