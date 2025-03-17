В Киеве приспустили самый большой флаг страны: что произошло
- В Киеве из-за прогнозируемой непогоды временно приспустили самый большой флаг страны.
- Чтобы уберечь флаг от повреждений, он останется приспущенным до улучшения погодных условий.
В Киеве в ближайшее время ожидается непогода. Из-за этого в столице временно приспустили самый большой флаг Украины.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение КГГА.
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В Киеве приспустили самый большой флаг Украины
Вечером 17 марта в КГГА сообщили, что в столице из-за прогнозируемой непогоды временно приспустили самый большой флаг страны
"По информации КО "Киевзеленстрой", чтобы уберечь полотнище от повреждений, флаг останется приспущенным до улучшения погодных условий", – добавили там.
В КГГА также напомнили, что высота флагштока почти 90 метров, вес – 32 тонны. Размер полотнища флага – 16 на 24 метра.
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Заметим, что сегодня днем несмотря на календарную весну, в Киеве пошел снег. "Зиму посреди весны" заметили в отдельных районах города. Местами из-за осадков видимость на улицах города была ограниченной.