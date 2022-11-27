Усиление снегопада в Киеве: водителей в Киеве попросили воздержаться от поездок

27 ноября 2022 , 14:36
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Виталий Кличко

В Киеве с утра 27 ноября уже падал небольшой снежок. Однако синоптики прогнозируют усиление снегопада, кое-где и с дождем.

Поэтому в столице водителей попросили воздержаться от поездок на собственном автотранспорте.

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Город готовится к непогоде

Мэр Киева отметил, что все службы, в том числе работники "Киевавтодора", уже готовы к изменению погодных условий и уборке города от снега. К работе в случае необходимости город будет привлекать 525 единиц основной и дополнительной техники, которую используют для уборки снега и противогололедной обработки покрытия в столице.

Также к непогоде, по словам Виталия Кличко, готово и жилищно-коммунальное хозяйство. Так, управляющие компании могут привлечь в соответствии с потребностью и масштабами непогоды 167 единиц техники и более 4 тысяч работников.

Также свои балансовые территории выедут убирать техника и работники зеленстроев столицы,
– сообщил Виталий Кличко.

Пока же коммунальщики уже приступили к уборке снега на улицах столицы. Так, в городе работают:

  • 126 единиц техники,
  • более 300 специалистов "Киевавтодора",
  • 1 000 работников управляющих компаний.

Ситуация на дорогах

О непогоде также предупредили и в Киевской ОВА. Так, там предупредили не только о мокром снеге и низкой температуре, но и о возможном тумане ночью и утром 28 ноября. Из-за этого видимость будет составлять 200-500 метров. Поэтому, несмотря на подготовку города, ситуация и безопасность на дорогах будут зависеть не только от коммунальщиков. Такая погода вместе с гололедицей потребует повышенной внимательности, осторожности и ответственности водителей.

"Обращаемся к водителям – будьте внимательны, соблюдайте правила дорожного движения и безопасной дистанции", – отметили в Киевской ОВА.

Пожалуйста, во время ненастья не выезжайте на собственных авто без необходимости. Не паркуйтесь на обочинах дорог, чтобы не мешать работе снегоуборочной техники,
– подчеркнул мэр столицы.

Также он обратился и к пешеходам и призвал к осторожности и внимательности, в частности отметил важность носить одежду со светоотражающими элементами в темное время суток.

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Автор: Юлія Якубова