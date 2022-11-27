Усиление снегопада в Киеве: водителей в Киеве попросили воздержаться от поездок

В Киеве с утра 27 ноября уже падал небольшой снежок. Однако синоптики прогнозируют усиление снегопада, кое-где и с дождем.

Поэтому в столице водителей попросили воздержаться от поездок на собственном автотранспорте.

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Город готовится к непогоде

Мэр Киева отметил, что все службы, в том числе работники "Киевавтодора", уже готовы к изменению погодных условий и уборке города от снега. К работе в случае необходимости город будет привлекать 525 единиц основной и дополнительной техники, которую используют для уборки снега и противогололедной обработки покрытия в столице.

Также к непогоде, по словам Виталия Кличко, готово и жилищно-коммунальное хозяйство. Так, управляющие компании могут привлечь в соответствии с потребностью и масштабами непогоды 167 единиц техники и более 4 тысяч работников.

Также свои балансовые территории выедут убирать техника и работники зеленстроев столицы,

– сообщил Виталий Кличко.

Пока же коммунальщики уже приступили к уборке снега на улицах столицы. Так, в городе работают:

126 единиц техники,

более 300 специалистов "Киевавтодора",

1 000 работников управляющих компаний.

Ситуация на дорогах

О непогоде также предупредили и в Киевской ОВА. Так, там предупредили не только о мокром снеге и низкой температуре, но и о возможном тумане ночью и утром 28 ноября. Из-за этого видимость будет составлять 200-500 метров. Поэтому, несмотря на подготовку города, ситуация и безопасность на дорогах будут зависеть не только от коммунальщиков. Такая погода вместе с гололедицей потребует повышенной внимательности, осторожности и ответственности водителей.

"Обращаемся к водителям – будьте внимательны, соблюдайте правила дорожного движения и безопасной дистанции", – отметили в Киевской ОВА.

Пожалуйста, во время ненастья не выезжайте на собственных авто без необходимости. Не паркуйтесь на обочинах дорог, чтобы не мешать работе снегоуборочной техники,

– подчеркнул мэр столицы.

Также он обратился и к пешеходам и призвал к осторожности и внимательности, в частности отметил важность носить одежду со светоотражающими элементами в темное время суток.

Погода в Украине

Несмотря на снегопады в Украине, народный синоптик Станислав Щедрин рассказал, что после снегов Украину накроет потепление. Оно продлится минимум неделю.

Однако уже в декабре температура воздуха сильно снизится. Во второй половине месяца прогнозируют похолодание ночью до минус 25 градусов, а днем – до минус 14 градусов.

Напомним, что в октябре этого года в столице зафиксировали рекорд безморозного периода. Он длился 225 дней.

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