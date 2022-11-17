В Киевскую область двигаются морозы и сильные снегопады: на дорогах – опасность

В Киеве и области прогнозируют сильное похолодание. В пятницу 18 ноября следует ожидать морозы и снег.

Так, снег будет идти с ночи, но в Укргидрометцентре обещают, что ночные осадки будут умеренные.

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Впрочем, после обеда будет снежить сильнее. Осадки усилятся вечером и продлятся до середины субботы.

Дороги сковывает гололед

Температура воздуха в течение суток составит 0...+5 мороза. На дорогах – гололедица. Из-за ухудшения погоды объявили метеорологическое предупреждение. Уровень опасности – I, желтый.

В Киевской ОВА призвали водителей быть внимательными на дорогах и соблюдать безопасную дистанцию. В КГГА также попросили не создавать пробки. Следует позаботиться о парковке: не оставлять автомобили на обочинах улиц и дорог, чтобы дорожники могли преодолевать последствия осадков.

Оставьте авто дома: синоптики прогнозируют завтра сильный снегопад,

– отметили в КГГА.

Пешеходам напоминают о светоотражающих элементах на одежде.

Будет снежить и в других областях

В значительной части Украины 17 ноября выпал снег. Синоптики отмечали, в ближайшую ночь на Востоке и во многих центральных областях Украины тоже будет снежить.

Днем мокрый снег накроет западные области, а вечером дойдет до Житомирской и Киевской областей. Столбики термометров в регионах будут показывать от -4 до +4.