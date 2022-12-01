Об этом рассказали в Украинском гидрометеорологическом центре. Наблюдали за погодой исследователи из Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского

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"По данным наблюдений метеостанции, среднемесячная температура ноября в Киеве составила +3,1 градуса по Цельсию. Это выше климатической нормы на 0,5 градуса по Цельсию", – отметили метеорологи.

Какая была погода в ноябре

Холоднее всего было 20 ноября. Тогда температура упала до -5,0 градусов по Цельсию. Самым теплым днем стало 9 ноября. Максимальная температура составила +13,3 градуса по Цельсию.

По данным метеорологов, на проспекте Науки выпало 99 миллиметров осадков. Это составляет 115 % климатической нормы. Ноябрь по влажности занял 11 позицию в рейтинге самых влажных с 1891 года.

3 ноября в столице было зафиксировано рекордное количество осадков – 17 миллиметров. Но в целом дефицит осадков с начала года сохраняется на уровне 12%, – отметили в гидрометцентре.

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