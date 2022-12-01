Про це розповіли в Українському гідрометеорологічному центрі. Спостерігали за погодою дослідники з Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського

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"За даними спостережень метеостанції, середньомісячна температура листопада у Києві склала +3,1 градуса за Цельсієм. Це вище за кліматичну норму на 0,5 градуса за Цельсієм", – зазначили метеорологи.

Якою була погода у листопаді

Найхолодніше було 20 листопада. Тоді температура впала до -5,0 градусів за Цельсієм. Найтеплішим днем стало 9 листопада. Максимальна температура становила +13,3 градуса за Цельсієм.

За даними метеорологів, на проспекті Науки випало 99 міліметрів опадів. Це становить 115% кліматичної норми. Відтак, листопад за вологістю зайняв 11 позицію у рейтингу найвологіших з 1891 року.

3 листопада у столиці було зафіксовано рекордну кількість опадів – 17 міліметрів. Але загалом дефіцит опадів з початку року зберігається на рівні 12%, – зазначили у гідрометцентрі.

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