Про це розповіли в Українському гідрометеорологічному центрі. Спостерігали за погодою дослідники з Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського
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"За даними спостережень метеостанції, середньомісячна температура листопада у Києві склала +3,1 градуса за Цельсієм. Це вище за кліматичну норму на 0,5 градуса за Цельсієм", – зазначили метеорологи.
Якою була погода у листопаді
Найхолодніше було 20 листопада. Тоді температура впала до -5,0 градусів за Цельсієм. Найтеплішим днем стало 9 листопада. Максимальна температура становила +13,3 градуса за Цельсієм.
За даними метеорологів, на проспекті Науки випало 99 міліметрів опадів. Це становить 115% кліматичної норми. Відтак, листопад за вологістю зайняв 11 позицію у рейтингу найвологіших з 1891 року.
3 листопада у столиці було зафіксовано рекордну кількість опадів – 17 міліметрів. Але загалом дефіцит опадів з початку року зберігається на рівні 12%, – зазначили у гідрометцентрі.
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Попередній погодний рекорд у Києві: що відомо
- У столиці цьогоріч зафіксували найдовший безморозний період. Він тривав 225 днів – з 6 березня до 17 листопада.
- Найкоротші безморозні періоди були у 1902 та 1945 роках – тільки 144 дні.
- Саме 17 листопада у столиці та інших містах випав перший сніг. Якою була погода, можна побачити на фото.