Будет ли резкое потепление и возможны ли мороз и снег в марте: интервью о погоде в Украине

В феврале в Украине ударили сильные морозы – местами до -23 градусов. Впрочем, последние дни зимы принесли потепление. Сейчас небольшие минусы фиксируют разве что ночью в Карпатах. Несмотря на это, уже чувствуется настоящая весна – в части областей температура превышает +10 градусов.

Какой будет погода в первый месяц весны – возможны ли еще большие морозы и снег, какую температуру прогнозируют и ждать ли сильного потепления в марте – в интервью 24 Каналу рассказала представитель Укргидрометцентра Наталья Птуха.

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Потепление в Украине: какой будет погода в ближайшие дни

В последние дни февраля в Украину пришло потепление. Впрочем, местами ночью еще наблюдается до -5 градусов. Какой будет погода в ближайшие дни – отступят ли уже морозы и ждать ли осадков и значительного потепления?

В большинстве областей сейчас наблюдается повышение температурных показателей. Ночью остается 0 – +5 градусов в ближайшие дни почти во всех регионах. И только в Карпатах и на Закарпатье 0 – -5 градусов еще может быть.

Днем 5 марта у нас уже +9 – +14 градусов, на Прикарпатье до +17. Немножко прохладнее на Востоке и Северо-Востоке, – +4 – +9.

6 – 7 марта в Украине уже ожидаем +10 – +17 градусов. То есть это настоящая весенняя температура.



В Украине пригреет до +17 градусов / Фото иллюстративное Unsplash

Будет сохраняться погода без осадков. Потому что на Украину влияет поле повышенного атмосферного давления с запада. Оно простирается к нам такой полосой. Но будет и достаточно ветрено, ведь через север Европы проходят активные процессы с атмосферными фронтами.

Осадки и фронты непосредственно нас не затрагивают. Однако эти два барических образования противостоят опосредованно – поле низкого давления над севером Европы, а высокого больше над центральной и западной. Из-за этого может быть усиление ветра, преимущественно западного направления, 7 – 12 метров в секунду.

5 – 6 марта в Украине, кроме Закарпатья и Юга, ожидаем порывы в пределах 15 – 20 метров в секунду. То есть готовимся к ветреной погоде после такого относительно спокойного января и февраля с антициклоном. Однако эти весенние ветры принесут к нам более теплую воздушную массу.



В ближайшие дни будет ветрено / Фото иллюстративное Pixabay

Будет ли в марте более +20 градусов

Наступила ли уже метеорологическая весна в Украине, ведь на календаре – начало марта?

Некоторые регионы, в частности на Западе, фиксируют наступление метеорологической весны, то есть переход среднесуточной температуры через 0 градусов. Думаю, в большинстве регионов сейчас, в эти дни, уже официально будем фиксировать. Потому что везде уже плюсовая температура как днем, так и в ночные часы преимущественно.

Ранее в марте фиксировали даже +19 – +29 градусов. Возможно ли потепление до таких высоких, даже летних температур, или все же еще будет похолодание?

Пока что выше +20 градусов не ожидаем. Разве что локально возможно на каких-то отдельных метеостанциях. Но пока говорим о +17, в таких пределах. Преимущественно это юго-западные регионы.

8 – 9 числа возможно местами до +18 градусов прогреется приземный слой воздуха по южным областям. Остальная территория все же останется в пределах +10 – +16 градусов. В принципе, по прогнозам и тенденциям в дальнейшем, эта неделя у нас теплая. И следующая начинается практически с такими же температурами. Но после 10 числа, со вторника, немножечко может быть определенное снижение температуры. Не критично, просто на несколько градусов ниже, без этих +17 – +18 градусов.



Кое-где пригреет до +18 градусов / Фото иллюстративное Unsplash

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Будет ли еще похолодание и снег

То есть ждать возвращения морозов сейчас не стоит?

Нет, пока каких-то таких заливов холода мы не ожидаем. Пока будет где-то в этих пределах держаться температура: плюсовые показатели, выше 10 градусов, как есть сейчас.

А возможно ли еще в марте значительное похолодание?

Точно сейчас мы сказать не можем, но вероятность такая в марте сохраняется. Потому что это переходный месяц. И не было еще такого, чтобы весь месяц сразу держались высокие значения температуры и потом шли постоянно на повышение.

Все же в марте еще могут быть заливы холода. В принципе мы их во второй половине марта ожидаем. Определенное снижение может быть. Надеемся, что не критическое, но на несколько градусов температура все же колебаться будет, не может она постоянно удерживаться в пределах вот таких +15 – +17 градусов.

Относительно ориентировочных прогнозов на 10 суток, когда будут осадки и возможен ли еще снег в Украине?

В первой декаде марта точно уже не ждем никаких осадков. У нас будет поле повышенного давления и никаких атмосферных фронтов. Погода с прояснениями, теплая и весенняя.

Но где-то 12 – 13 марта уже могут поступать атмосферные фронты. В связи с этим и осадки, и определенное колебание температуры также может наблюдаться.

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Возможны ли в марте сильные морозы

В предыдущие годы в марте фиксировали и -20 градусов. Насколько привычными для первого месяца весны являются такие большие морозы?

В разрезе последних десятилетий такие показатели по -20 градусов сейчас очень редко происходят, в марте тем более. Но да, иногда они были зафиксированы. Архивные данные их помнят.

Для марта характерна любая погода. Потому что у нас может быть как -20, так и +20 градусов. Потому что это месяц на пересечении холодного и теплого сезонов. Поэтому могут быть очень такие большие амплитуды, если смотреть на архивные показатели, как от минусов, так и до плюсов. Но тенденция последних лет сохраняется в том, что все же преимущественно плюсовые значения становятся. И у нас большинство месяцев выше климатической нормы.

Краткая справка. Абсолютный минимум температуры воздуха, который фиксировали в Украине в марте за всю историю наблюдений, достигает -20 – -37 градусов, на Закарпатье и Юге -10 – -27 градусов.

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Будет ли аномальное тепло и много осадков: прогноз на март

Относительно прогнозов на месяц, какая средняя температура ожидается? И будет ли март дождливым?

Март всегда преимущественно более сухой месяц, как говорят наши специалисты. Количество осадков ожидается в пределах 22 – 42 миллиметра, в Карпатах местами возможно 50 – 74 миллиметра, но это все равно меньше нормы.

Потому что, как видим, первая декада точно у нас без осадков практически. То есть никак не достигнем каких-то высших показателей.

Средняя месячная температура воздуха прогнозируется в пределах +1 – +7. В общем это на 1 – 1,5 градуса выше нормы.

Это означает, что если сейчас у нас высокие значения температуры, то в дальнейшем может быть определенное снижение. Надеемся, значительных превышений температуры, как, например, в январе, не будет. Хотя сейчас все равно такие высокие значения несут для нас более весеннюю погоду, хотя в дальнейшем колебания все равно могут быть.



Ожидается, что средняя месячная температура будет выше нормы / Фото иллюстративное Unsplash