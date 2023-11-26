Николаев замело снегом: какая ситуация в регионе сейчас

В Николаеве сильно усложнились погодные условия. Более того, в регионе ожидают вьюгу.

Глава Николаевской ОВА Виталий Ким рассказал о ситуации в области 26 ноября.

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В Николаевской области работают все службы: водителей призывали не выезжать на дорогу

Виталий Ким отметил, что по прогнозам циклон будет двигаться к северу. В ближайшие сутки в Николаевской области возможны сильный ветер и метель, а на дорогах – гололедица. Температура ночью будет колебаться от -2 до -7 градусов мороза, днем от -3 до 2 градусов тепла.

В области работают 75 единиц техники, использовано 61 т соли и 380 т песчаной смеси.



Кстати, Ким призвал водителей минимизировать свои поездки.

В то же время, глава Николаевской ОВА не теряет оптимизм и шутит о шторме в Черном море. Однако непонятно, это ли он о настоящем шторме, который прогнозируют в Крыму, или намек на работу Shtorm Shadow.

Думаю, этот шторм потопит пару российских кораблей прямо в портах нашего Крыма.

– написал он.

Какая ситуация со светом в Николаевской области

Из-за непогоды в области произошло аварийное обесточивание. Однако Ким сообщил, что на сегодняшний день из 40 населенных пунктов за последний час включили 10. Еще 7 населенных пунктов обесточены частично.

Отметим, что в Одесской области из-за снега и гололеда даже пришлось перекрыть движение для больших грузовиков на нескольких автомобильных дорогах общего использования государственного значения.