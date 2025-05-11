Одессу накроет дождь: в городе объявлено штормовое предупреждение

Сильные дожди накрыли часть Украины. На этой неделе непогода еще будет бушевать в нескольких областях.

Из-за этого штормовое предупреждение объявили в Одессе. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

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Штормовое предупреждение для Одессы

По данным синоптиков в понедельник, 12 мая, в Одессе будет лить значительный дождь будет лить значительный дождь. Непогода относится к опасным, а потому в городе объявлен первый (желтый) уровень угрозы.

В связи с этим, людей предупреждают о возможных проблемах с движением транспорта и других последствиях непогоды.

На несколько дней – с 10 по 14 мая – в Одесской области будет действовать зона пониженного давления. Над регионом будут бушевать циклоны JURGEN и KLAUS, из-за которых будет влажная, но умеренно теплая погода. Дожди в эти дни могут быть сильными или умеренными, иногда их будут сопровождать грозы.

Ночью в области будет от 5 до 10 градусов тепла, а днем – от 10 до 18 градусов тепла.

Напомним, 12 мая дожди накроют почти всю территорию Украины. Умеренные осадки ожидаются в большинстве южных, центральных и восточных областей. Ночью дожди будут лить в Одесской, Николаевской и Кировоградской областях.

В ряде областей штормовое предупреждение на понедельник объявлено и из-за заморозков. Так в западных, северных регионах и в Винницкой и Житомирской областях иней ожидается на поверхности почвы, а в воздухе заморозки 0...-3 градуса.