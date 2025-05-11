Через це штормове попередження оголосили в Одесі. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

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Штормове попередження для Одеси

За даними синоптиків у понеділок, 12 травня, в Одесі литиме значний дощ. Негода відноситься до небезпечних, а тому в місті оголошено перший (жовтий) рівень загрози.

У зв'язку з цим, людей попереджають про можливі проблеми з рухом транспорту та інші наслідки негоди.

На кілька днів – з 10 по 14 травня – в Одеській області діятиме зона зниженого тиску. Над регіоном вируватимуть циклони JURGEN та KLAUS, через які буде волога, але помірно тепла погода. Дощі цими днями можуть бути сильними або помірними, часом їх супроводжуватимуть грози.

Уночі в області буде від 5 до 10 градусів тепла, а вдень – від 10 до 18 градусів тепла.

Нагадаємо, 12 травня дощі накриють майже всю територію України. Помірні опади очікуються в більшості південних, центральних та східних областей. Уночі дощі литимуть на Одещині, Миколаївщині та Кіровоградщині.

У низці областей штормове попередження на понеділок оголошене й через заморозки. Так у західних, північних регіонах та у Вінницькій та Житомирській областях іній очікується на поверхні ґрунту, а в повітрі заморозки 0…-3 градуси.