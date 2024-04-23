Надо ли снова брать зонтики: какой погоды ждать 24 апреля
Источник:Укргидрометцентр
В среду, 24 апреля, температурные показатели будут по-весеннему теплыми. Правда, этот день не обойдется без осадков.
Уже несколько недель подряд апрель плачет так, будто он не весенний месяц, а осенний, не предвестник горячего лета, а предшественник суровой зимы. Надо ли в среду надевать плащи с капюшоном, информирует 24 Канал.
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Тепло, но мокро
Во всех областях Украины средняя температура воздуха составит 13 – 15 градусов тепла. Конечно, в каких-то регионах будет гораздо теплее, а где-то холоднее.
Высокие температуры ожидаются на Юге и Востоке страны. Так, на Херсонщине, Одесской и Николаевской областях показатель термометра не опустится ниже 20 градусов тепла и даже рискнет подняться до 23 градусов.
В таких областях, как Донецкая, Луганская и Харьковская температура воздуха будет колебаться от 16 до 20 градусов тепла.
Зато на Севере и Западе страны показатели могут быть местами ниже средних. Так, на Черниговщине и Сумщине прогнозируют плюс 12 – плюс 14 градусов. На Львовщине, Тернопольщине и Ивано-Франковщине – 14 – 16 градусов тепла.
Впрочем, общим знаменателем для погоды в украинских регионах станет не только теплая температура воздуха, но и осадки. По всей Украине пройдут дожди. Больше всего будет дождливо на Севере и Западе, небольшой дождь пройдет на Востоке и Юге.
Так что, без зонтов и капюшонов завтра не обойтись.
Погода в областных центрах
- Киев – +13...+15,
- Ужгород – +14...+16,
- Львов – +14...+16,
- Ивано-Франковск – +14...+16,
- Тернополь – +14...+16,,
- Черновцы – +14...+16,,
- Хмельницкий – +14...+16,,
- Луцк – +14...+16,,
- Ровно – +12...+14,
- Житомир – +14...+16,
- Винница – +14...+16,
- Одесса – +20...+22,
- Николаев – +21...+23,
- Херсон – +21...+23,
- Симферополь – +25...+27,
- Кропивницкий – +20...+22,
- Черкассы – +16...+18;
- Чернигов – +12...+14,
- Сумы – +12...+14,
- Полтава – +15...+17,
- Днепр – +20...+22,
- Запорожье – +20...+22,
- Донецк – +18...+20,
- Луганск – +17...+19,
- Харьков – +16...+18
Прогноз погоды на 24 апреля / Фото Укргидрометцентр