До +19 и почти без осадков: погода в Украине на 4 апреля
- 4 апреля в Украине ожидается преимущественно сухая и теплая погода с переменной облачностью и северо-западным ветром 3 – 8 метра в секунду.
- Температура днем в большинстве регионов достигнет +14...+19 градусов, в Карпатах несколько прохладнее: +9...+14 градусов.
Согласно прогнозу синоптиков, 4 апреля в большинстве регионов Украины ожидается комфортная весенняя погода. Большинство областей страны окажется под влиянием поля повышенного давления.
Сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.
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Какой будет погода в Украине 4 апреля
По словам синоптиков, 4 апреля в Украине будет царить преимущественно сухая и теплая погода. Большинство областей окажутся под влиянием зоны повышенного давления. Однако на юге страны местами возможен небольшой дождь из-за влияния атмосферного фронта.
В течение суток будет сохраняться переменная облачность, ветер будет северо-западный, 3 – 8 метра в секунду.
Температура воздуха ночью составит от +3 до +8 градусов, а днем прогреется до +14...+19 градусов. Однако в Карпатах будет несколько прохладнее: ночью около 0 градусов, а днем +9...+14 градусов.
Какой будет погода в Киеве и области
Жителей Киевщины и столицы 4 апреля также ожидает переменная облачность без осадков. Ветер северо-западный, 3 – 8 метра в секунду.
В Киевской области температура ночью составит +3...+8 градусов, днем +14...+19 градусов. В Киеве ночная температура будет в пределах +4...+6 градусов, а днем столбики термометров покажут комфортные +17...+19 градусов.
Какой будет температура в областных центрах
- Киев +17...+19;
- Ужгород +17...+19;
- Львов +16...+18;
- Ивано-Франковск +15...+17;
- Тернополь +16...+18;
- Черновцы +16...+18;
- Хмельницкий +15...+17;
- Луцк +16...+18;
- Ровно +16...+18;
- Житомир +16...+18;
- Винница +15...+17;
- Одесса +16...+18;
- Николаев +17...+19;
- Херсон +17...+19;
- Симферополь +15...+17;
- Кропивницкий +17...+19;
- Черкассы +17...+19;
- Чернигов +16...+18;
- Сумы +16...+18;
- Полтава +16...+18;
- Днепр +19...+21;
- Запорожье +16...+18;
- Донецк +17...+19;
- Луганск +18...+20;
- Харьков +16...+18.
Прогноз погоды на 4 апреля / Карта Укргидрометцентра
К слову, уже с 6 по 10 апреля в Украине ожидается значительный спад температуры и снегопады. Возможно образование снежного покрова высотой от 3 до 15 сантиметров, а также гололедица на дорогах.