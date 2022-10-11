В начале ноября в Украине выпадет снег и ударят морозы: где похолодает

В Украину с 1 ноября посетит зимняя погода. В западных областях синоптики обещают целую неделю снега, который периодически будет сопровождаться дождем.

Существенное похолодание накроет Запад Украины еще в конце октября. 28 октября максимальная температура воздуха днем во Львове будет +2 градуса, а ночью она опустится до -2 градусов. Первый снег львовяне могут увидеть 30 октября.

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Пора утепляться: температура упадет до -9 градусов

В первые дни ноября столбики термометров не поднимутся выше +3 градусов. Ночью температура воздуха опустится до 0 градусов. С 3 октября температура начнет опускаться. На отмеченные 0 градусов столбики термометров будут держаться днем. Ночью 9 ноября синоптики прогнозируют -9 градусов.

Сейчас самое время позаботиться о зимнем гардеробе, чтобы похолодание не застало вас врасплох.

До 7 ноября синоптики обещают на Западе снег и снег с дождем. Небо целую неделю будет пасмурным.

Какая будет погода в других регионах Украины

В Центре, на Севере и Востоке тоже похолодает. Правда, не столь сильно. В Харькове столбики термометров покажут +3...+5 градусов. Небо будет не таким хмурым, как на Западе.

В Киеве мокрый снег, возможен 3 ноября. Самую низкую ночную температуру синоптики обещают на уровне -2 градусов.

На юге Украины погода будет совсем другой. Воздух прогреется до +8...+10 градусов, а с неба будет идти дождь.

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