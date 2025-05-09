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24 Канал Новости Украины Невеликі дощі та мокрий сніг: прогноз погоди в Україні на 10 травня
9 мая, 16:32
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Небольшие дожди, мокрый снег и заморозки: прогноз погоды в Украине на 10 мая

Надежда Батюк
Основні тези
  • 10 мая в Украине ожидается облачная с прояснениями погода с дождями и мокрым снегом в некоторых регионах.
  • Температура днем будет колебаться от +12 до +17 градусов, ночью возможны заморозки в западных областях.
  • В Карпатах ночью без осадков, днем небольшой дождь и мокрый снег, температура от +2 до +7 градусов.

Погода в Украине в субботу, 10 мая, будет облачной с прояснениями. В некоторых областях день пройдет без осадков.

Зато в других регионах возможны дожди и даже мокрый снег. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.

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Какой будет погода в Украине

Погода в течение дня по всей территории Украины будет облачной с прояснениями. Ночью в восточных, Днепропетровской, Полтавской областях, а днем и на западе страны синоптики прогнозируют умеренные осадки. Кроме этого, небольшие дожди возможны в северных, Винницкой и Черкасской областях.

Ожидается северо-западный и западный ветер со скоростью 5 – 10 метров в секунду. Температура воздуха ночью будет колебаться от +2 до +7 градусов тепла. Впрочем, в западных и Житомирской областях на поверхности почвы возможны заморозки от 0 до -5 градусов мороза. Днем столбики термометров будут показывать от +9 до +14 градусов тепла.

Зато на юге и на востоке страны ночью температура воздуха составит +4 – +9 градусов тепла, а днем – +12 – +17 градусов тепла.

На высокогорье Карпат ночь пройдет без осадков, а температура воздуха будет колебаться от 0 до -5 градусов мороза. Тогда как днем ожидается небольшой дождь и мокрый снег, температура воздуха составит от +2 до +7 градусов тепла.

Какой будет погода в областных центрах

  • Киев +11...+13;
  • Ужгород +13...+15;
  • Львов +9...+11;
  • Ивано-Франковск +9...+11;
  • Тернополь +9...+11;
  • Черновцы +11...+13;
  • Хмельницкий +11...+13;
  • Луцк +9...+11;
  • Ровно +9...+11;
  • Житомир +9...+11;
  • Винница +11...+13;
  • Одесса +14...+16;
  • Николаев +14...+16;
  • Херсон +14...+16;
  • Симферополь +13...+15;
  • Кропивницкий +11...+13;
  • Черкассы +11...+13;
  • Чернигов +11...+13;
  • Сумы +11...+13;
  • Полтава +11...+13;
  • Днепр +13...+15;
  • Запорожье +13...+15;
  • Донецк +12...+14;
  • Луганск +11...+13;
  • Харьков +11...+13.


Прогноз погоды в Украине на 10 мая / Скриншот карты Укргидрометцентра