Небольшие дожди, мокрый снег и заморозки: прогноз погоды в Украине на 10 мая
- 10 мая в Украине ожидается облачная с прояснениями погода с дождями и мокрым снегом в некоторых регионах.
- Температура днем будет колебаться от +12 до +17 градусов, ночью возможны заморозки в западных областях.
- В Карпатах ночью без осадков, днем небольшой дождь и мокрый снег, температура от +2 до +7 градусов.
Погода в Украине в субботу, 10 мая, будет облачной с прояснениями. В некоторых областях день пройдет без осадков.
Зато в других регионах возможны дожди и даже мокрый снег. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.
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Какой будет погода в Украине
Погода в течение дня по всей территории Украины будет облачной с прояснениями. Ночью в восточных, Днепропетровской, Полтавской областях, а днем и на западе страны синоптики прогнозируют умеренные осадки. Кроме этого, небольшие дожди возможны в северных, Винницкой и Черкасской областях.
Ожидается северо-западный и западный ветер со скоростью 5 – 10 метров в секунду. Температура воздуха ночью будет колебаться от +2 до +7 градусов тепла. Впрочем, в западных и Житомирской областях на поверхности почвы возможны заморозки от 0 до -5 градусов мороза. Днем столбики термометров будут показывать от +9 до +14 градусов тепла.
Зато на юге и на востоке страны ночью температура воздуха составит +4 – +9 градусов тепла, а днем – +12 – +17 градусов тепла.
На высокогорье Карпат ночь пройдет без осадков, а температура воздуха будет колебаться от 0 до -5 градусов мороза. Тогда как днем ожидается небольшой дождь и мокрый снег, температура воздуха составит от +2 до +7 градусов тепла.
Какой будет погода в областных центрах
- Киев +11...+13;
- Ужгород +13...+15;
- Львов +9...+11;
- Ивано-Франковск +9...+11;
- Тернополь +9...+11;
- Черновцы +11...+13;
- Хмельницкий +11...+13;
- Луцк +9...+11;
- Ровно +9...+11;
- Житомир +9...+11;
- Винница +11...+13;
- Одесса +14...+16;
- Николаев +14...+16;
- Херсон +14...+16;
- Симферополь +13...+15;
- Кропивницкий +11...+13;
- Черкассы +11...+13;
- Чернигов +11...+13;
- Сумы +11...+13;
- Полтава +11...+13;
- Днепр +13...+15;
- Запорожье +13...+15;
- Донецк +12...+14;
- Луганск +11...+13;
- Харьков +11...+13.
Прогноз погоды в Украине на 10 мая / Скриншот карты Укргидрометцентра