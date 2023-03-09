Небольшой дождь и мокрый снег: прогноз погоды в Украине на 10 марта
Источник:Укргидрометцентр
В пятницу, 10 марта, погода в Украине будет облачной. В некоторых областях ожидают небольшие осадки.
Несмотря на весну, погода в Украине облачная и дождливая. Однако в Карпатах синоптики прогнозируют тепло.
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Прогноз погоды от Укргидрометцентра
В пятницу небольшой дождь прогнозируют в восточных, юго-восточных областях, Закарпатье и Волыни. В северной части выпадет мокрый снег.
Ветер будет в основном юго-западный, 5 – 10 метров в секунду. Ночью на Правобережье – северо-западный.
В то же время, средняя температура по Украине ночью будет составлять 2-7 градусов тепла, на севере страны – от 2 градусов тепла до 3 градусов мороза.
Днем воздух в Украине прогреется в среднем до 8-13 градусов тепла. В южной части, в Закарпатье и Прикарпатье температура поднимется до 17 градусов, в северных областях – 4-9 градусов тепла.
Какую погоду прогнозируют в Киевской области
Синоптики говорят, что 10 марта в Киевской области облачно с прояснениями. Ночью ожидается небольшой дождь и мокрый снег, днем – без осадков.
Ветер будет бушевать северо-западный с переходом на юго-западный, 5 – 10 метров в секунду. Температура по области ночью будет колебаться от 2 градусов тепла до 3 градусов мороза, днем – 4-9 градусов тепла.
Погода в городах Украины
- Киев – +6...+8
- Ужгород – +13...+15
- Львов – +14...+16
- Ивано-Франковск – +14...+16
- Тернополь – +14...+16
- Черновцы – +15..+17
- Хмельницкий – +12...+14
- Луцк – +11...+13
- Ровно – +11...+13
- Житомир – +8...+10
- Винница – +12...+14
- Одесса – +13...+15
- Николаев – +15...+17
- Херсон – +14...+16
- Симферополь – +12...+14
- Кропивницкий – +13...+15
- Черкассы – +11...+13
- Чернигов – +5...+7
- Суммы – +4...+6
- Полтава – +9...+11
- Днепр – +12...+14
- Запорожье – +12...+14
- Донецк – +11...+13
- Луганск – +11...+13
- Харьков – +9...+11