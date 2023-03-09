Небольшой дождь и мокрый снег: прогноз погоды в Украине на 10 марта

В пятницу, 10 марта, погода в Украине будет облачной. В некоторых областях ожидают небольшие осадки.

Несмотря на весну, погода в Украине облачная и дождливая. Однако в Карпатах синоптики прогнозируют тепло.

Читайте также Март, которого не ожидали: в Карпатах мощный снежный шторм

Прогноз погоды от Укргидрометцентра

В пятницу небольшой дождь прогнозируют в восточных, юго-восточных областях, Закарпатье и Волыни. В северной части выпадет мокрый снег.

Ветер будет в основном юго-западный, 5 – 10 метров в секунду. Ночью на Правобережье – северо-западный.

В то же время, средняя температура по Украине ночью будет составлять 2-7 градусов тепла, на севере страны – от 2 градусов тепла до 3 градусов мороза.

Днем воздух в Украине прогреется в среднем до 8-13 градусов тепла. В южной части, в Закарпатье и Прикарпатье температура поднимется до 17 градусов, в северных областях – 4-9 градусов тепла.

Какую погоду прогнозируют в Киевской области

Синоптики говорят, что 10 марта в Киевской области облачно с прояснениями. Ночью ожидается небольшой дождь и мокрый снег, днем – без осадков.

Ветер будет бушевать северо-западный с переходом на юго-западный, 5 – 10 метров в секунду. Температура по области ночью будет колебаться от 2 градусов тепла до 3 градусов мороза, днем – 4-9 градусов тепла.

Погода в городах Украины

Киев – +6...+8

Ужгород – +13...+15

Львов – +14...+16

Ивано-Франковск – +14...+16

Тернополь – +14...+16

Черновцы – +15..+17

Хмельницкий – +12...+14

Луцк – +11...+13

Ровно – +11...+13

Житомир – +8...+10

Винница – +12...+14

Одесса – +13...+15

Николаев – +15...+17

Херсон – +14...+16

Симферополь – +12...+14

Кропивницкий – +13...+15

Черкассы – +11...+13

Чернигов – +5...+7

Суммы – +4...+6

Полтава – +9...+11

Днепр – +12...+14

Запорожье – +12...+14

Донецк – +11...+13

Луганск – +11...+13

Харьков – +9...+11

Погода в Украине 10 марта / Фото Укргидрометцентр