Украинцев ждет сюрприз: прогноз погоды на 10 ноября

Погода в Украине в четверг, 10 ноября, порадует украинцев ласковым осенним солнцем. Существенные осадки не прогнозируются.

По данным синоптиков, только на Западе будет небольшой дождь. Большую часть Украины утром окутает туман.

Заметьте Яркое солнце и золотая осень: когда в ноябре будут последние теплые дни

Ветер будет южный и юго-западный. Средняя дневная температура составит +10 градусов. Прохладнее всего будет на Востоке. Там температура воздуха опустится до +8.

Теплее всего – на Западе. Там прогнозируют +11 градусов.

Прогноз синоптика Диденко

Наталья Диденко заявила, что в Украине 10 ноября будет красивая теплая погода. Украинцы смогут порадоваться осеннему солнцу.

Мы так привыкли ругать ноябрь за его облачность, за наибольшее количество облачных дней и наименьшее солнечных, что это настоящее неожиданное солнце во многих областях радостно удивляет,

– заявила Диденко.

Погода в городах Украины 10 ноября

Ужгород – +11

Львов – +11

Ивано-Франковск – +11

Тернополь – +11

Черновцы – +11

Хмельницкий – +10

Луцк – +11

Ровно – +11

Житомир – +11

Винница – +10

Одесса – +12

Николаев – +11

Херсон – +9

Симферополь – +11

Кропивницкий – +10

Черкассы – +10

Чернигов – +10

Сумы – +9

Полтава – +9

Днепр – +9

Запорожье – +8

Донецк – +8

Луганск – +8

Харьков – +8

Киев – +10



Прогноз погоды на 10 ноября / Фото Укргидрометцентр