Практически без дождей: прогноз погоды в Украине на 11 августа
Источник:Укргидрометцентр
В воскресенье, 11 августа в Украине ожидают малооблачную погоду практически без осадков. Температура будет держаться в пределах нормы, адской жары не прогнозируется.
Какой будет температура по областям и где возможны осадки, передает 24 Канал.
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Погода в Украине
Синоптики прогнозируют, что 11 августа в Украине будет переменная облачность. Без осадков, только днем в Карпатах местами небольшой дождь. Ветер северо-западный, 7 – 12 метров в секунду.
Температура ночью преимущественно будет достигать +12...+17, на юге страны несколько теплее – +17...+22. Днем воздух будет прогреваться до +22...+27, в южной части и восточных областях до +28...+33.
Какой будет погода в областных центрах
- Киев +24...+26
- Ужгород +27...+29
- Львов +24...+26
- Ивано-Франковск +23...+25
- Тернополь +25...+27
- Черновцы +25...+27
- Хмельницкий +25...+27
- Луцк +23...+25
- Ровно +23...+25
- Житомир +23...+25
- Винница +25...+27
- Одесса +31...+33
- Николаев +31...+33
- Херсон +31...+33
- Симферополь +30...+32
- Кропивницкий +27...+29
- Черкассы +25...+27
- Чернигов +24...+26
- Сумы +24...+26
- Полтава +25...+27
- Днепр +27...+29
- Запорожье +30...+32
- Донецк +28...+30
- Луганск +27...+29
- Харьков +28...+30
Погода в Украине на 11 августа 2024 года / Укргидрометцентр