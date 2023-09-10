Какая будет погода в Украине 11 сентября: прогнозируют ли синоптики осадки
10 сентября 2023, 14:59Читати новину українською
Источник:Укргидрометцентр
В понедельник погода будет радовать украинцев. Жара спала и можно будет насладиться тёплыми осенними днями.
Ветер в Украине будет переменных направлений, 3 – 8 метров в секунду.
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Прогноз погоды в Украине на 11 сентября.
В Украине в понедельник переменная облачность, осадков не ожидается. Температура ночью опустится до +5...+10 градусов, а на побережье морей до +13 градусов. Днем по Украине будет +19...+24 градуса, на Закарпатье до +30 градусов.
Погода в Киеве
Осадков в Киеве и области синоптики тоже не прогнозируют. Температура в регионе ночью будет +5...+10 градусов и +19...+24 градуса днем. В столице будет несколько теплее: +8...+10 градусов ночью и +22...+24 градуса днем.
Температура в областных центрах
- Киев – +22...+24
- Ужгород – +26...+28
- Львов – +26...+28
- Ивано-Франковск – +25...+27
- Тернополь – +23...+26
- Черновцы – +25...+27
- Хмельницкий – +23...+25
- Луцк – +25...+27
- Ровно – +24...+26
- Житомир – +22...+24
- Винница – +22...+24
- Одесса – +22...+24
- Николаев – +22...+24
- Херсон – +23...+25
- Симферополь – +22...+24
- Кропивницкий – +24...+26
- Черкассы – +21...+23
- Чернигов – +21...+23
- Сумы – +22...+24
- Полтава – +22...+24
- Днепр – +22...+24
- Запорожье – +22...+24
- Донецк – +20...+22
- Луганск – +19...+21
- Харьков – +21...+23