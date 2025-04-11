Потепление днем, но ночью все еще заморозки: прогноз погоды на 12 апреля
- 12 апреля в Украине ожидается облачная погода с прояснениями, небольшой дождь на юго-востоке и западе, местами мокрый снег ночью.
- Днем температура поднимется до +7...+12, ночью +1...+3, возможны заморозки до -5, в Карпатах небольшой снег с дождем.
В субботу, 12 апреля, в Украину возвращается весенняя погода. Хотя ночью все еще будут заморозки, днем воздух постепенно будет прогреваться в ожидании прихода еще большего тепла.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.
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Какой будет погода в Украине 12 апреля
Синоптики прогнозируют, что небо 12 апреля будет облачным, однако с прояснениями. В юго-восточной части, ночью и утром и в западных областях пройдет небольшой дождь, ночью все еще с мокрым снегом. На остальной территории без осадков. Ночью в западных, Николаевской и Херсонской областях на дорогах местами гололедица.
Ветер восточный, на западе и севере страны преимущественно северо-западный, 5 – 10 метров в секунду.
Ночью по Украине все еще ожидают заморозки в воздухе, которые будут достигать 0...-5. В большинстве западных областей и на юго-востоке страны температура ночью будет достигать +1...+3 (на поверхности почвы заморозки 0...-5). Днем же температура по стране прогреется в среднем до +7....+12.
В Карпатах прогнозируют небольшой снег, днем с дождем. Температура ночью опустится до 0...-5, днем около 0.
Какой будет погода в областных центрах
- Киев +9...+11;
- Ужгород +11...+13;
- Львов +9...+11;
- Ивано-Франковск +9...+11;
- Тернополь +9...+11;
- Черновцы +8...+10;
- Хмельницкий +8...+10;
- Луцк +9...+11;
- Ровно +8...+10;
- Житомир +8...+10;
- Винница +8...+10;
- Одесса +8...+10;
- Николаев +8...+10;
- Херсон +9...+11;
- Симферополь +7...+9;
- Кропивницкий +9...+11;
- Черкассы +9...+11;
- Чернигов +9...+11;
- Сумы +9...+11;
- Полтава +9...+11;
- Днепр +9...+11;
- Запорожье +7...+9;
- Донецк +11...+13;
- Луганск +13...+15;
- Харьков +9...+11.
Прогноз погоды на 10 апреля / Карта Укргидрометцентра