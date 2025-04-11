Потепление днем, но ночью все еще заморозки: прогноз погоды на 12 апреля

В субботу, 12 апреля, в Украину возвращается весенняя погода. Хотя ночью все еще будут заморозки, днем воздух постепенно будет прогреваться в ожидании прихода еще большего тепла.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.

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Какой будет погода в Украине 12 апреля

Синоптики прогнозируют, что небо 12 апреля будет облачным, однако с прояснениями. В юго-восточной части, ночью и утром и в западных областях пройдет небольшой дождь, ночью все еще с мокрым снегом. На остальной территории без осадков. Ночью в западных, Николаевской и Херсонской областях на дорогах местами гололедица.

Ветер восточный, на западе и севере страны преимущественно северо-западный, 5 – 10 метров в секунду.

Ночью по Украине все еще ожидают заморозки в воздухе, которые будут достигать 0...-5. В большинстве западных областей и на юго-востоке страны температура ночью будет достигать +1...+3 (на поверхности почвы заморозки 0...-5). Днем же температура по стране прогреется в среднем до +7....+12.

В Карпатах прогнозируют небольшой снег, днем с дождем. Температура ночью опустится до 0...-5, днем около 0.

Какой будет погода в областных центрах

Киев +9...+11;

Ужгород +11...+13;

Львов +9...+11;

Ивано-Франковск +9...+11;

Тернополь +9...+11;

Черновцы +8...+10;

Хмельницкий +8...+10;

Луцк +9...+11;

Ровно +8...+10;

Житомир +8...+10;

Винница +8...+10;

Одесса +8...+10;

Николаев +8...+10;

Херсон +9...+11;

Симферополь +7...+9;

Кропивницкий +9...+11;

Черкассы +9...+11;

Чернигов +9...+11;

Сумы +9...+11;

Полтава +9...+11;

Днепр +9...+11;

Запорожье +7...+9;

Донецк +11...+13;

Луганск +13...+15;

Харьков +9...+11.

Прогноз погоды на 10 апреля / Карта Укргидрометцентра