Дождей не будет, но похолодает: прогноз погоды на 12 ноября

Погода в Украине в субботу, 12 ноября, будет без дождей. Прогнозируют комфортную температуру воздуха почти во всех областях.

В Центральных и южных областях ночью и утром будет туман. В других регионах местами облачно.

Кстати Насыпет до полуметра снега, – народный синоптик предупредил украинцев о морозах

Ветренно, но температура – комфортная

Ветер будет достигать 5-10 метров в секунду, но днем могут быть порывы до 15 – 20. Тем временем температура воздуха будет комфортной – +8...+13 градусов. Теплее всего — на Юге. В частности, в Херсонской и Крыму – до +12...+15 градусов. Синоптик Наталья Диденко отметила, что даже в ночные часы не будет "минусов" — +3...+8.

В Киеве температура воздуха еще будет достаточно высокой. Днем – около +10+12 градусов. Осадков в столице тоже не предполагаются.

Погода в городах Украины 11 ноября

С понедельника, 14 ноября, в Украине опустится температура воздуха. Синоптики предупреждают о похолодании.

Ужгород – +11

Львов – +11

Ивано-Франковск – +12

Тернополь – +10

Черновцы – +12

Хмельницкий – +12

Луцк – +11

Ровно – +11

Житомир – +11

Винница – +11

Одесса – +13

Николаев – +12

Херсон – +12

Симферополь – +11

Кропивницкий – +10

Черкассы – +10

Чернигов – +10

Сумы – +9

Полтава – +9

Днепр – +10

Запорожье – +11

Донецк – +9

Луганск – +9

Харьков – +9

Киев – +12



Погода в Украине 12 ноября / Карта Укргидрометцентра