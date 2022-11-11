Дождей не будет, но похолодает: прогноз погоды на 12 ноября
Источник:Укргидрометцентр
Погода в Украине в субботу, 12 ноября, будет без дождей. Прогнозируют комфортную температуру воздуха почти во всех областях.
В Центральных и южных областях ночью и утром будет туман. В других регионах местами облачно.
Кстати Насыпет до полуметра снега, – народный синоптик предупредил украинцев о морозах
Ветренно, но температура – комфортная
Ветер будет достигать 5-10 метров в секунду, но днем могут быть порывы до 15 – 20. Тем временем температура воздуха будет комфортной – +8...+13 градусов. Теплее всего — на Юге. В частности, в Херсонской и Крыму – до +12...+15 градусов. Синоптик Наталья Диденко отметила, что даже в ночные часы не будет "минусов" — +3...+8.
В Киеве температура воздуха еще будет достаточно высокой. Днем – около +10+12 градусов. Осадков в столице тоже не предполагаются.Обратите внимание! С понедельника, 14 ноября, в Украине опустится температура воздуха. Синоптики предупреждают о похолодании.
Погода в городах Украины 11 ноября
Ужгород – +11
Львов – +11
Ивано-Франковск – +12
Тернополь – +10
Черновцы – +12
Хмельницкий – +12
Луцк – +11
Ровно – +11
Житомир – +11
Винница – +11
Одесса – +13
Николаев – +12
Херсон – +12
Симферополь – +11
Кропивницкий – +10
Черкассы – +10
Чернигов – +10
Сумы – +9
Полтава – +9
Днепр – +10
Запорожье – +11
Донецк – +9
Луганск – +9
Харьков – +9
Киев – +12