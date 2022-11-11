Центральні та південні області вночі та вранці охопить туман. В інших регіонах – місцями хмарно.

До речі Насипле до пів метра снігу, – народний синоптик попередив українців про морози

Вітряно, але температура – комфортна

Вітер сягатиме 5 – 10 метрів за секунду, але вдень можуть бути пориви до 15 – 20. Водночас температура повітря буде комфортною – +8...+13 градусів. Тепліше буде на Півдні. Зокрема, на Херсонщині та в Криму – до +12...+15 градусів. Синоптикиня Наталка Діденко зауважила, навіть у нічні години не буде "мінусів" – +3...+8.

У Києві температура повітря ще побуде досить високою. Вдень – близько +10+12 градусів. Опадів у столиці також не передбачаються.

Зверніть увагу! З понеділка, 14 листопада, в Україні опуститься температра повітря. Синоптики попереджають про похолодання.

Погода у містах України 11 листопада

Ужгород – +11

Львів – +11

Івано-Франківськ – +12

Тернопіль – +10

Чернівці – +12

Хмельницький – +12

Луцьк – +11

Рівне – +11

Житомир – +11

Вінниця – +11

Одеса – +13

Миколаїв – +12

Херсон – +12

Сімферополь – +11

Кропивницький – +10

Черкаси – +10

Чернігів – +10

Суми – +9

Полтава – +9

Дніпро – +10

Запоріжжя – +11

Донецьк – +9

Луганськ – +9

Харків – +9

Київ – +12



Погода в Україні 12 листопада / Карта Укргідрометцентру