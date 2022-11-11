Центральні та південні області вночі та вранці охопить туман. В інших регіонах – місцями хмарно.
До речі Насипле до пів метра снігу, – народний синоптик попередив українців про морози
Вітряно, але температура – комфортна
Вітер сягатиме 5 – 10 метрів за секунду, але вдень можуть бути пориви до 15 – 20. Водночас температура повітря буде комфортною – +8...+13 градусів. Тепліше буде на Півдні. Зокрема, на Херсонщині та в Криму – до +12...+15 градусів. Синоптикиня Наталка Діденко зауважила, навіть у нічні години не буде "мінусів" – +3...+8.
У Києві температура повітря ще побуде досить високою. Вдень – близько +10+12 градусів. Опадів у столиці також не передбачаються.
Погода у містах України 11 листопада
Ужгород – +11
Львів – +11
Івано-Франківськ – +12
Тернопіль – +10
Чернівці – +12
Хмельницький – +12
Луцьк – +11
Рівне – +11
Житомир – +11
Вінниця – +11
Одеса – +13
Миколаїв – +12
Херсон – +12
Сімферополь – +11
Кропивницький – +10
Черкаси – +10
Чернігів – +10
Суми – +9
Полтава – +9
Дніпро – +10
Запоріжжя – +11
Донецьк – +9
Луганськ – +9
Харків – +9
Київ – +12
Погода в Україні 12 листопада / Карта Укргідрометцентру