Преимущественно теплая погода и небольшие осадки: прогноз погоды в Украине на 13 февраля

Погода в Украине в понедельник, 13 февраля, принесет с собой несущественные осадки в каждую область и теплую погоду днем. Однако холоднее всего будет на Востоке нашего государства.

Заметим, что в этот день синоптики прогнозируют несущественные дожди с Севера на Юг, а вот в западных и восточных регионах будет идти небольшой мокрый снег. Однако, несмотря на такую теплую погоду днем, ночью столбики термометра могут опускаться местами до -9.

Прогноз погоды на 13 февраля от Укргидрометцентра

Теплее всего 13 февраля будет на юге Украины, там прогнозируют температуру в пределах +3...+6. Тепло будет и на Севере, где кое-где воздух будет прогреваться до +4. Что касается Запада, то он, несмотря на снег, будет пытаться догнать предыдущие регионы. Там прогнозируют максимальные указатели на уровне +5.

И только на Востоке 13 февраля украинцы могут увидеть на своих термометрах минусы. Днем температура может опускаться до -3.

Погода в городах Украины 13 февраля

Киев – +1...+3

Ужгород – +2...+4

Львов – +3...+5

Ивано-Франковск – +3...+5

Тернополь – +3...+5

Черновцы – +2...+4

Хмельницкий – +1...+3

Луцк – +2...+4

Ровно – +2...+4

Житомир – +2...+4

Винница – +2...+4

Одесса – +4...+6

Николаев – +3...+5

Херсон – +3...+5

Симферополь – +2...+4

Кропивницкий – +2...+4

Черкассы – +1...+3

Чернигов – +2...+4

Сумы – +2...+4

Полтава – +2...+4

Днепр – -1...+1

Запорожье – 0...+2

Донецк – -2...0

Луганск – -3...-1

Харьков – -3...-1



Погода в Украине 13 февраля / Данные Укргидрометцентр