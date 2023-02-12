Преимущественно теплая погода и небольшие осадки: прогноз погоды в Украине на 13 февраля

12 февраля 2023, 14:36
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Укргидрометцентр

Погода в Украине в понедельник, 13 февраля, принесет с собой несущественные осадки в каждую область и теплую погоду днем. Однако холоднее всего будет на Востоке нашего государства.

Заметим, что в этот день синоптики прогнозируют несущественные дожди с Севера на Юг, а вот в западных и восточных регионах будет идти небольшой мокрый снег. Однако, несмотря на такую теплую погоду днем, ночью столбики термометра могут опускаться местами до -9.

Прогноз погоды на 13 февраля от Укргидрометцентра

Теплее всего 13 февраля будет на юге Украины, там прогнозируют температуру в пределах +3...+6. Тепло будет и на Севере, где кое-где воздух будет прогреваться до +4. Что касается Запада, то он, несмотря на снег, будет пытаться догнать предыдущие регионы. Там прогнозируют максимальные указатели на уровне +5.

И только на Востоке 13 февраля украинцы могут увидеть на своих термометрах минусы. Днем температура может опускаться до -3.

Погода в городах Украины 13 февраля

  • Киев – +1...+3
  • Ужгород – +2...+4
  • Львов – +3...+5
  • Ивано-Франковск – +3...+5
  • Тернополь – +3...+5
  • Черновцы – +2...+4
  • Хмельницкий – +1...+3
  • Луцк – +2...+4
  • Ровно – +2...+4
  • Житомир – +2...+4
  • Винница – +2...+4
  • Одесса – +4...+6
  • Николаев – +3...+5
  • Херсон – +3...+5
  • Симферополь – +2...+4
  • Кропивницкий – +2...+4
  • Черкассы – +1...+3
  • Чернигов – +2...+4
  • Сумы – +2...+4
  • Полтава – +2...+4
  • Днепр – -1...+1
  • Запорожье – 0...+2
  • Донецк – -2...0
  • Луганск – -3...-1
  • Харьков – -3...-1


Погода в Украине 13 февраля / Данные Укргидрометцентр

Автор: Юлія Якубова