Жара до более 40 градусов, лишь в одном регионе кратковременные дожди: прогноз погоды на 13 июля
Источник:Укргидрометцентр
Погода в Украине, 13 июля, будет сухой и жаркой. На Юге прогнозируют более 40 градусов тепла.
В большинстве регионов Украины будет 36 – 38 градусов тепла и больше. Едва пересечет отметку в 30 градусов тепла только температура на Востоке страны.
Заметьте "Ад" до +40 градусов: в Украину пришел мощный сухой антициклон: в Украину пришел мощный сухой антициклон
Какую погоду прогнозируют в регионах
Сухая жаркая погода, лишь вечером на крайнем Западе страны местами кратковременный дождь, гроза,
– объяснили синоптики.
По их данным, ночью температура достигнет 20 – 25 градусов тепла, днем – 35 – 39 градусов. В частности, в Укргидрометцентре прогнозируют 13 июля:
- местами 40 – 41 градус тепла – в Одесской, Николаевской и Херсонской областях;
- 30 – 34 градуса тепла будет в Карпатах и на Востоке страны. Ночью там будет ориентировочно 17 – 22 градуса тепла.
Ветер будет переменных направлений, всего 3 – 8 метров в секунду.
В Киевской области также прогнозируют сухую жаркую погоду. Ночью – до 20 – 25 градусов, днем – 35 – 39 градусов.
В Киеве температура ночью 22 – 24 градуса тепла, днем сильная жара 35 – 37 градусов,
– рассказали синоптики.
Также на Киевщине прогнозируют ветер также переменных направлений, ориентировочно 3 – 8 метров в секунду.
Какой будет погода в городах Украины
- Киев +36...+38
- Ужгород +36...+38
- Львов +36...+38
- Ивано-Франковск +36...+38
- Тернополь +36...+38
- Черновцы +36...+38
- Хмельницкий +36...+38
- Луцк +36...+38
- Ровно +36...+38
- Житомир +36...+38
- Винница +36...+38,
- Одесса +35...+37
- Николаев +37...+39,
- Херсон +37...+39,
- Симферополь +36...+38,
- Кропивницкий +36...+38
- Черкассы +36...+38
- Чернигов +35...+37
- Сумы +34...+36
- Полтава +35...+37
- Днепр +35...+37,
- Запорожье +36...+38
- Донецк +30...+32
- Луганск +29...+31,
- Харьков +31...+33.
Погода в Украине 13 июля / Карта Укргидрометцентра