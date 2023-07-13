Осадки не минуют ни один уголок Украины: прогноз погоды на 14 июля

Погода в Украине в пятницу, 14 июля, принесет дожди в каждую область государства. В большинстве случаев следует ожидать кратковременных осадков, однако в северных, Полтавской и Харьковской областях будут падать сильные дожди.

Более того, в каждой области Украины в пятницу будут греметь грозы. Сильным повсюду будет и ветер, скорость которого будет достигать 12, а местами и до 20 метров в секунду.

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Прогноз погоды от Укргидрометцентра

Что касается температуры воздуха, то иногда по сравнению с предыдущим днем она останется без изменений, однако в большинстве областей ожидается похолодание. Существеннее всего оно будет на Севере и в Центре Украины.

Так, на Севере украинцам следует ожидать в течение дня на своих термометрах показатели в пределах от +21 до +24. А в центральных областях государства – от +22 до +26.

Похожей температура будет и на Западе, ведь там в большинстве областей воздух прогреется от +22 до +25. И только в Закарпатской области можно будет наслаждаться теплыми +28…+30.

Немного теплее 14 июля будет на Востоке. Там день будет начинаться местами с +23, и в течение дня воздух прогреется максимум до +28.

На Юге же в пятницу будет теплее всего. Там ожидается температура за окном от +27 до +30.

Температура в областных центрах Украины

Киев – +21...+23

Ужгород – +28...+30

Львов – +23...+25

Ивано-Франковск – +23...+25

Тернополь – +22...+24

Черновцы – +23...+25

Хмельницкий – +22...+24

Луцк – +22...+24

Ровно – +22...+24

Житомир – +22...+24

Винница – +23...+25

Одесса – +27...+29

Николаев – +27...+29

Херсон – +28...+30

Симферополь – +27...+29

Кропивницкий – +23...+25

Черкассы – +22...+24

Чернигов – +21...+23

Сумы – +20...+22

Полтава – +22...+24

Днепр – +24...+26

Запорожье – +28...+30

Донецк – +25...+27

Луганск – +26...+28

Харьков – +23...+25



Прогноз погоды на 14 июля / Карта Укргидрометцентра