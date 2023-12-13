Опасность из-за осадков и порывов ветра, местами гололедица: какой будет погода в Украине 14 декабря
Погода в четверг, 14 декабря, будет облачной. Местами прогнозируют гололедицу, дожди и налипание мокрого снега.
Кое-где на дорогах может быть гололедица. Исключение – только Юг Украины. Кроме того, кое-где объявили о первом уровне опасности из-за значительных осадков.
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Какая будет погода в регионах Украины
На Юге преимущественно будет дождь. Там температура воздуха будет достигать 8 – 13 градусов тепла. Порывы ветра в южных, а также центральных и северо-восточных областях будут достигать 15 – 20 метров в секунду. Ветер будет юго-восточный с переходом на северо-западный, ориентировочно 7 – 12 метров в секунду.
Кроме того, сильные осадки будут ночью в Карпатах и Закарпатье, днем – в северо-восточных областях.
Средняя температура воздуха днем и ночью будет колебаться от 1 градуса мороза до 4 градусов тепла. Ночью на Востоке и Северо-Востоке Украины будет 1 – 6 градусов мороза. В Закарпатье и в центре днем – 3 – 8 градусов тепла.
Кроме того, во многих регионах Украины синоптики объявили о желтом, то есть первом, уровне опасности из-за осадков. В частности, значительные осадки прогнозируют:
- ночью – в Карпатах и на Закарпатье;
- днем – в Черниговской, Полтавской, Сумской и Харьковской областях.
Кроме того, в южных, центральных и северо-восточных областях ветер до 15 – 20 метров в секунду.
Ненастье в Украине 14 декабря 2023 года / Укргидрометцентр
Кстати, в Киевской области будет облачно, будет падать мокрый снег и дождь. Синоптики предупреждают, что местами возможен гололед, на дорогах – гололедица.
Ночью и днем в области будет от 1 градуса тепла до 4 мороза, в Киеве – 0 – 2 градуса тепла. В Киевской области прогнозируют юго-восточный ветер с переходом на северо-западный 7 – 12 метров в секунду.
Какая будет погода в городах Украины
- Киев – +1..+3
- Ужгород – +5...+7
- Львов – 0...+2
- Ивано-Франковск – 0...+2
- Тернополь – 0..+2
- Черновцы – +1...+3
- Хмельницкий – +0…+2
- Луцк – +0...+2
- Ровно – 0...+2
- Житомир – +1...+3
- Винница – +4...+6
- Одесса – +10...+12
- Николаев – +9..+11
- Херсон – +10...+12
- Симферополь – +11...+13
- Кропивницкий – +6...+8
- Черкассы – +5...+7
- Чернигов – +1...+3
- Сумы – +1...+3
- Полтава – +4...+6
- Днепр – +5...+7
- Запорожье – +9...+11
- Донецк – +2...+4
- Луганск – 0...-2
- Харьков – +1..+3