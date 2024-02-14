Туман и умеренные дожди в нескольких регионах: прогноз погоды на 14 февраля
Источник:Укргидрометцентр
В среду, 14 февраля, в Украине ожидается облачность, однако существенных осадков синоптики не предвидят. В то же время температура воздуха будет довольно высокой.
Небо над Украиной будет покрыто облаками, а в некоторых областях пройдут умеренные дожди. В западных областях также возможен мокрый снег.
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Какой будет погода в Украине
Ночью в Хмельницкой, Черновицкой, Житомирской и Винницкой областях ожидаются осадки. В центральных, южных и восточных областях ночью и утром местами туман.
Ветер северо – западный, в регионах на левом берегу Днепра – 7 – 12 метров в секунду. Температура в западных, северных и центральных областях в течение суток +1...+6 градусов (днем на Закарпатье до +9°). На остальной территории ночью +2...+7 градусов, днем +7...+12 градусов.
В Карпатах синоптики прогнозируют ночью небольшой снег, днем без осадков. Температура ночью и днем 0...-5 градусов.
Какой будет погода в Киеве и Киевской области
В столице и области также будет облачно, ожидается небольшой дождь️. Ветер будет северно – западный ️, 7 – 12 метров в секунду. Температура по области в течение суток +1...+6 градусов.
В Киеве синоптики прогнозируют, что температура воздуха прогреется до +3...+5 градусов.
Какой будет температура в областных центрах
- Киев – +5...+7
- Ужгород – +6...+8
- Львов – +4...+5
- Ивано-Франковск – +3...+5
- Тернополь – +1...+3
- Черновцы – +3...+5
- Хмельницкий – +3...+5
- Луцк – +3...+5
- Ровно – +3...+5
- Житомир – +2...+4
- Винница – +3...+5
- Одесса – +8...+10
- Николаев – +10...+12
- Херсон – +11...+13
- Симферополь – +11...+13
- Кропивницкий – +8...+10
- Черкассы – +3...+5
- Чернигов – +4...+6
- Сумы – +4...+6
- Полтава – +9...+11
- Днепр – +11...+13
- Запорожье – +11...+13
- Донецк – +10...+12
- Луганск – +7...+9
- Харьков – +8...+10