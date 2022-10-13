Тепло, но туманно: прогноз погоды на 14 октября
Источник:Укргидрометцентр
Погода в Украине в пятницу, 14 октября, будет теплой. Прогнозируют переменную облачность, но без осадков.
Днем температура воздуха поднимется до +12...+17 градусов – на Сумщине, Харьковщине, а на Полтавщине и Черниговщине – +9...+13 градусов.
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Погода сухая и туманная
Синоптик Наталья Диденко отмечает, что в Киеве на Покров, в День защитника и защитниц Украины, без дождя. Прогнозируется утренний туман и дневная температура воздуха до +14 градусов.
Диденко объяснила, что погоду Украины определят антициклон, поэтому будет сухо. Правда, из-за утреннего тумана видимость будет снижаться до 300 – 500 метров.
Кому нужно что-то доделать на улице на следующей неделе, то в понедельник – вторник ожидается потепление, вплоть до +18 градусов, да еще и без дождя,
– предупредила Диденко.
Какая будет погода в городах Украины 12 октября
Ужгород – +15
Львов – +15
Ивано-Франковск – +14
Тернополь – +14
Черновцы – +14
Хмельницкий – +14
Луцк – +14
Ровно – +14
Житомир – +14
Винница – +14
Одесса – +15
Николаев – +15
Херсон – +15
Симферополь – +15
Кропивницкий – +14
Черкассы – +14
Чернигов – +12
Сумы – +12
Полтава – +12
Днепр – +14
Запорожье – +15
Донецк – +12
Луганск – +12
Харьков – +12
Киев – +13