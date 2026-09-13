Об этом в блиц-интервью для "РБК-Украина" рассказал синоптик Украинского гидрометеорологического центра Иван Семилит.

Какую погоду прогнозируют в начале новой рабочей недели?

В ближайшие дни в Украине погода будет различной в зависимости от региона. Циклон, который будет перемещаться с территории Венгрии и Румынии, принесет дожди различной интенсивности и местами грозы. Атмосферные фронты принесут более прохладный воздух на запад и север, более теплый – в центральные области.

В понедельник, 14 сентября, центр циклона сместится над юго-востоком Украины и будет далее двигаться в восточном направлении. В связи с этим в большинстве центральных и южных областей, а также в Харьковской области местами ожидаются кратковременные дожди с грозами, тогда как в других регионах будет преимущественно сухо.

Ночью температура составит +8...+13 градусов, днем воздух прогреется до +18...+24 градусов. Теплее всего будет на востоке и юго-востоке, где ночью ожидается +13...+18 градусов, а днем – до +22...+27 градусов.

Во вторник, 15 сентября, на востоке еще будет сохраняться влияние циклона, который будет отходить на восток. Одновременно с запада приблизится новый атмосферный фронт, поэтому на Левобережье и днем в западных областях местами пройдут кратковременные дожди с грозами. В других регионах существенных осадков не ожидается.

Ночью температура составит +10...+15 градусов, на побережье морей – до +18 градусов, а днем по всей Украине воздух прогреется до +18...+24 градусов.