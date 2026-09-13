Про це у бліцінтерв'ю для "РБК-Україна" розповів синоптик Українського гідрометеорологічного центру Іван Семиліт.

Яку погоду прогнозують на початку нового робочого тижня?

Найближчими днями в Україні погода буде різною залежно від регіону. Циклон, який переміщуватиметься з території Угорщини та Румунії, спричинятиме дощі різної інтенсивності та місцями грози. Атмосферні фронти принесуть прохолодніше повітря на захід і північ, тепліше – у центральні області.

У понеділок, 14 вересня, центр циклону зміститься над південним сходом України та далі рухатиметься у східному напрямку. Через це у більшості центральних, південних областей та на Харківщині місцями очікуються короткочасні дощі з грозами, тоді як в інших регіонах буде переважно сухо.

Вночі температура становитиме +8...+13 градусів, удень повітря прогріється до +18...+24 градусів. Найтепліше буде на сході та південному сході, де вночі очікується +13...+18 градусів, а вдень – до +22...+27 градусів.

У вівторок, 15 вересня, на сході ще зберігатиметься вплив циклону, який відходитиме на схід. Водночас із заходу наближатиметься новий атмосферний фронт, тому на Лівобережжі та вдень у західних областях місцями пройдуть короткочасні дощі з грозами. В інших регіонах істотних опадів не очікується.

Вночі температура становитиме +10...+15 градусів, на узбережжі морів – до +18 градусів, а вдень по всій Україні повітря прогріється до +18...+24 градусів.