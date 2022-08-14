Будет жарко, но с грозами: прогноз погоды на 15 августа
Источник:Укргидрометцентр
Погода в Украине в понедельник, 15 августа, будет едва ли не самой жаркой в Европе. Однако не во всех областях, ведь часть регионов покроют грозы.
Наиболее жарко будет на Востоке. К примеру, на Харьковщине и Донетчине температура воздуха будет составлять +33...+35.
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Погода в регионах
Такая же ситуация на Юге. В частности, в Херсонской и Запорожской областях – +32…+35. В Одессе и Николаеве столбики термометра тоже будут дотягивать до +30.
В западных областях прогнозируют более прохладный день. Во Львове, Ивано-Франковске, Тернополе – +24...+26 градусов.
В Киеве будет преобладать сухая жаркая погода с максимальной температурой воздуха +30…+33.
Многие области накроют грозы
Синоптикиня Наталья Диденко предупредила, что дожди и грозы протянутся от западной части Украины до южной, захватывая и центральные области. При грозах возможны локально ливни, град и шквальный ветер.
Завтра уже середина августа. Зрелое лето – солидная температура воздуха,
– заметила Диденко.
Погода в городах Украины 15 августа от Укргидрометцентра.
Ужгород – +29...+31
Львов – +24...+26
Ивано-Франковск – +24...+26
Тернополь – +24...+26
Черновцы – +27...+29
Хмельницкий – +24...+26
Луцк – +24...+26
Ровно – +25...+27
Житомир – +27...+29
Винница – +26...+28
Одесса – +27...+29
Николаев – +29...+31
Херсон – +32...+34
Симферополь – +30...+32
Кропивницкий – +28...+30
Черкассы – +29...+31
Чернигов – +26...+28
Сумы – +26...+28
Полтава – +29...+31
Днепр – +32...+34
Запорожье – +33...+35
Донецк – +33...+35
Луганск – +34...+36
Харьков – +33...+35
Киев – +26...+28
Погода в Украине 15 августа / Карта Укргидрометцентра