Будет жарко, но с грозами: прогноз погоды на 15 августа

Погода в Украине в понедельник, 15 августа, будет едва ли не самой жаркой в Европе. Однако не во всех областях, ведь часть регионов покроют грозы.

Наиболее жарко будет на Востоке. К примеру, на Харьковщине и Донетчине температура воздуха будет составлять +33...+35.

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Погода в регионах

Такая же ситуация на Юге. В частности, в Херсонской и Запорожской областях – +32…+35. В Одессе и Николаеве столбики термометра тоже будут дотягивать до +30.

В западных областях прогнозируют более прохладный день. Во Львове, Ивано-Франковске, Тернополе – +24...+26 градусов.

В Киеве будет преобладать сухая жаркая погода с максимальной температурой воздуха +30…+33.

Многие области накроют грозы

Синоптикиня Наталья Диденко предупредила, что дожди и грозы протянутся от западной части Украины до южной, захватывая и центральные области. При грозах возможны локально ливни, град и шквальный ветер.

Завтра уже середина августа. Зрелое лето – солидная температура воздуха,

– заметила Диденко.

Погода в городах Украины 15 августа от Укргидрометцентра.

Ужгород – +29...+31

Львов – +24...+26

Ивано-Франковск – +24...+26

Тернополь – +24...+26

Черновцы – +27...+29

Хмельницкий – +24...+26

Луцк – +24...+26

Ровно – +25...+27

Житомир – +27...+29

Винница – +26...+28

Одесса – +27...+29

Николаев – +29...+31

Херсон – +32...+34

Симферополь – +30...+32

Кропивницкий – +28...+30

Черкассы – +29...+31

Чернигов – +26...+28

Сумы – +26...+28

Полтава – +29...+31

Днепр – +32...+34

Запорожье – +33...+35

Донецк – +33...+35

Луганск – +34...+36

Харьков – +33...+35

Киев – +26...+28



Погода в Украине 15 августа / Карта Укргидрометцентра