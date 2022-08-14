Найбільш спекотно буде на Сході. Наприклад, на Харківщині та Донеччині температура повітря становитиме +33...+35.

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Погода в регіонах

Така ж ситуація на Півдні. Зокрема, в Херсонській та Запорізькій областях – +32...+35. В Одесі та Миколаєві стовпчики термометра теж дотягуватимуть до +30.

У західних областях прогнозують прохолодніший день. У Львові, Івано-Франківську, Тернополі – +24...+26 градусів.

У Києві переважатиме суха спекотна погода з максимальною температурою повітря +30...+33.

Багато областей накриють грози

Синоптикиня Наталка Діденко попередила, що дощі та грози витягнуться від західної частини України до південної, захоплюючи й центральні області. При грозах можливі локально зливи, град та шквальний вітер.

Завтра вже середина серпня. Зріле літо – солідна температура повітря,

– зауважила Діденко.

Погода в містах України 15 серпня від Укргідрометцентру

Ужгород – +29...+31

Львів – +24...+26

Івано-Франківськ – +24...+26

Тернопіль – +24...+26

Чернівці – +27...+29

Хмельницький – +24...+26

Луцьк – +24...+26

Рівне – +25...+27

Житомир – +27...+29

Вінниця – +26...+28

Одеса – +27...+29

Миколаїв – +29...+31

Херсон – +32...+34

Сімферополь – +30...+32

Кропивницький – +28...+30

Черкаси – +29...+31

Чернігів – +26...+28

Суми – +26...+28

Полтава – +29...+31

Дніпро – +32...+34

Запоріжжя – +33...+35

Донецьк – +33...+35

Луганськ – +34...+36

Харків – +33...+35

Київ – +26...+28



Погода в Україні 15 серпня / Карта Укргідрометцентру