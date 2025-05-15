Стихия накроет Украину 15 мая: в каких регионах будет бушевать непогода

В Украине 15 мая, кроме юго-востока и северо-запада, порывы ветра 15 – 20 метров в секунду. В Карпатах скорость ветра достигнет 17 – 22 метров в секунду.

В частности в Карпатах ожидаются значительные осадки – дождь с мокрым снегом. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.

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В Украине 15 мая ожидается непогода

Почти всю территорию Украины, за исключением юго-востока и северо-запада, накроет непогода. Ожидается сильный ветер и осадки.

Так, целом по Украине прогнозируют порывы ветра со скоростью 15 – 20 метров в секунду.

В Карпатах видео может иметь скорость 17 – 22 метра в секунду. Там также ожидают значительных осадков – дожди и мокрый снег.

На значительной части страны из-за такой ситуации объявили I уровень опасности (желтый).

Добавим, что завтра, 16 мая, во Львовской области объявят оранжевый уровень опасности. Все из-за резких заморозков. Ночью и утром во Львове термометры могут показывать от 0 до 2 градусов по Цельсию.